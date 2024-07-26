Інструктори з бойовим досвідом навчали жителів Горішніх Плавнів

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Днями в Горішніх Плавнях відбулося заняття за програмою підготовки населення до національного спротиву. Навчання проводили військові з бойовим досвідом для викладачів навчального предмета «Захист України». Учасникам заняття розповіли про основне спорядження бійця, бойове екіпірування військовослужбовця. За словами інструкторів, військовослужбовець-піхотинець повинен мати бронежилет, кевларовий шолом, тактичний рюкзак, тактичні окуляри, балаклаву, тактичні рукавиці, кросівки, ремінь розвантажувальний, універсальну аптечку, малу піхотну лопатку, флягу з водою і особисту зброю (автомат або ручний кулемет). Крім того, у бійця повинна бути необхідна кількість боєприпасів, ручні осколкові, а також, за необхідності, протитанкові гранати.

Учасники заняття мали можливість одягнути спорядження бійця і спробувати в ньому пересуватися. Також інструктори розповіли про види зброї та способи її носіння. Зокрема, продемонстрували три види носіння зброї та їхні переваги. На грудях — автомат висить на ремені, перекинутому через шию; на грудях — ремінь перекинутий через спину, автомат на грудях стволом униз; тактичне носіння зброї — автомат, розміщений під правим плечем стволом униз, висить на петлі ременя, перекинутого через плече і спину. Слухачі дізналися про тактику поводження зі зброєю, особливо щодо того, як правильно приймати положення сидячи та лежачи, а також як влучати у живу рухому ціль із такого положення.

Учасникам заняття показали, як правильно надавати першу медичну допомогу людині, яка потрапила під завали, у дорожньо-транспортну пригоду, отримала поранення різного типу і ступеню тяжкості на полі бою. Як відновити дихання, зупинити кровотечу шляхом накладання турнікета та тампонуванням рани на тих ділянках тіла, де неможливо застосувати інші способи зупинки кровотечі. Як зупинити кровотечу зі стегна або гомілки пальцями або одним великим пальцем.

У зв’язку з реаліями сьогодення, коли, за офіційними даними, близько 30% території нашої країни є потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети, дуже важливо дотримуватися правил мінної безпеки, яку повинен знати кожен, у тому числі діти. Тому інструктори присвятили час і питанню мінної безпеки. Вони розповіли про те, які бувають міни, та яких правил необхідно дотримуватися, аби зберегти життя. Наприклад, для враження живої сили використовують протипіхотні фугасні міни, принцип дії яких — нажимний: боєзаряд спрацює, якщо на нього наступити. Особливу небезпеку становить міна «Метелик» або «Пелюстка» розміром 12 см і вагою 80 г кожна. Їх розкидають із касетних боєприпасів. Розриваються або при контакті, або мають часовий детонатор. Протипіхотні осколкові міни на відміну від фугасних завдають пошкодження насамперед не силою вибуху, а уражуючими елементами в корпусі боєприпасу. Їх закопують у грунт або маскують на дереві. Вибухають такі міни, якщо зачепити натягнутий дріт або якщо їх активують дистанційно. Радіус їх ураження — 360 градусів.

Одна з найнебезпечніших осколкових мін — ОЗМ-72. За розміром вона як літрова банка. Важить 5 кг. Усередині має близько 2400 осколків, які розлітаються на 50 м.

«Людина зачіпає розтяжку, міна вистрибує на висоту один метр через «вишибний» заряд і тоді розривається корпус. Шансів вижити немає», — наголосили інструктори.

Присутні вивчали алгоритм дій у разі виявлення вибухових предметів, правила поводження з ними.