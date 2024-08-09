Фотофакт: шеврон Кременчука разом з Karaya захищають українське небо

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 240

У грудні 2022 року Вадим Ворошилов отримав звання Героя України, а також став Почесним громадянином Кременчука

У соцмережах опублікували фото кременчуцького льотчика Вадима Ворошилова (Karaya) під час його польоту. Військовий мав на собі шеврон з гербом Кременчука. Відповідне фото оприлюднив директор музею військової історії Кременчука Володимир Поляков на своїй facebook-сторінці.

— Шеврон Кременчука разом з випускником Кременчуцького військового ліцею захищає небо над Україною, — написав Поляков.

Нагадаємо, Вадим Ворошилов, льотчик Повітряних Сил ЗСУ зі псевдонімом Кaraya з Кременчука, прославився на всю Україну у жовтні 2022 року. Тоді під час чергової атаки окупаційного війська, керуючи літаком МіГ-29, він збив п’ять іранських дронів та дві крилаті ракети.

У грудні 2022 року Вадим Ворошилов отримав звання Героя України, а також став Почесним громадянином Кременчука.



