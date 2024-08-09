Фотофакт: шеврон Кременчука разом з Karaya захищають українське небо

У грудні 2022 року Вадим Ворошилов отримав звання Героя України, а також став Почесним громадянином Кременчука
У соцмережах опублікували фото кременчуцького льотчика Вадима Ворошилова (Karaya) під час його польоту. Військовий мав на собі шеврон з гербом Кременчука. Відповідне фото оприлюднив директор музею військової історії Кременчука Володимир Поляков на своїй facebook-сторінці.
Нагадаємо, Вадим Ворошилов, льотчик Повітряних Сил ЗСУ зі псевдонімом Кaraya з Кременчука, прославився на всю Україну у жовтні 2022 року. Тоді під час чергової атаки окупаційного війська, керуючи літаком МіГ-29, він збив п’ять іранських дронів та дві крилаті ракети.
У грудні 2022 року Вадим Ворошилов отримав звання Героя України, а також став Почесним громадянином Кременчука.
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