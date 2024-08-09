У Кременчуці планують відремонтувати тротуари за понад 1,3 млн гривень

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило закупівлю на ремонт тротуарів за двома адресами. Очікувана вартість робіт складає 1 млн 347 тис. 590 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що роботи виконуватимуть на вулиці Героїв Маріуполя на ділянці між будівлями № 89 та №79а та на проспекті Свободи, 144. Ремонт мають зробити до 30 листопада.
Нагадаємо, засновника компанії, що ремонтує дороги у Полтаві, БЕБ виявило у реєстрі корупціонерів.
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