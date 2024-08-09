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У Кременчуці планують відремонтувати тротуари за понад 1,3 млн гривень

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 285

Ремонт тротуарів мають зробити до 30 листопада

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило закупівлю на ремонт тротуарів за двома адресами. Очікувана вартість робіт складає 1 млн 347 тис. 590 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що роботи виконуватимуть на вулиці Героїв Маріуполя на ділянці між будівлями № 89 та №79а та на проспекті Свободи, 144. Ремонт мають зробити до 30 листопада.

Нагадаємо, засновника компанії, що ремонтує дороги у Полтаві, БЕБ виявило у реєстрі корупціонерів.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ремонт доріг тротуари
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