У Кременчуці планують відремонтувати тротуари за понад 1,3 млн гривень

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 285

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило закупівлю на ремонт тротуарів за двома адресами. Очікувана вартість робіт складає 1 млн 347 тис. 590 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що роботи виконуватимуть на вулиці Героїв Маріуполя на ділянці між будівлями № 89 та №79а та на проспекті Свободи, 144. Ремонт мають зробити до 30 листопада.

Нагадаємо, засновника компанії, що ремонтує дороги у Полтаві, БЕБ виявило у реєстрі корупціонерів.