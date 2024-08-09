Нове обладнання для діагностики й лікування придбано для лікарні Горішніх Плавнів

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Для потреб хірургічного відділення міської лікарні придбали сучасну апаратуру для виявлення захворювань та проведення операцій на сечовидільній системі. Майже 700 тис. грн на закупівлю обладнання виділили з бюджету громади. Про це — у матеріалі видання «Хроніки тижня»

Минулого тижня міський голова Дмитро Биков та його заступниця Надія Угнічева відвідали хірургічне відділення міської лікарні, де лікар уролог міської лікарні Олександр Кобеляцький презентував нову апаратуру. Сучасне обладнання, розповів він, дозволяє проводити більш детальну діагностику сечовидільної системи пацієнтів, проводити операції при сечокам’яній хворобі та при доброякісній гіперплазії передміхурової залози.

Зокрема, уретроскоп та приладдя до нього вартістю 379 тис. грн будуть використовувати при огляді внутрішньої поверхні сечовивідних шляхів для виявлення причин болю, кровотечі або інших симптомів. Також ця апаратура необхідна для видалення каменів із сечовода та нирок, для біопсії зразків тканини для проведення подальшого аналізу, лікування звужених ділянок уретри або сечоводу. За наявності лазерної насадки уретроскоп використовується для подрібнення каменів.

Також придбано резектоскоп та інструменти до нього вартістю 298 тис. грн. Як пояснив Олександр Кобеляцький, резектоскоп — це ендоскопічний інструмент, який застосовується для видалення новоутворень в передміхуровій залозі, сечовому міхурі, видалення або розсічення звужених ділянок уретри, зупинки кровоточивих ділянок у сечостатевій системі. Апарат оснащений камерою і хірургічними інструментами, що дозволяє лікарю візуально контролювати перебіг операцій та виконувати необхідні маніпуляції.

— Я дуже задоволений, що ми отримали таку необхідну нам апаратуру для діагностики, проведення операцій пацієнтам, які мають захворювання сечовидільної системи. Таких у нас багато. До цього ми таких пацієнтів направляли в лікарні Кременчука, Полтави, де є таке обладнання, — зауважив фахівець.

Дмитро Биков підкреслив, що нове обладнання для хірургічного відділення міської лікарні придбали за кошти бюджету громади.

— Ця апаратура дозволить нам покращити надання медичних послуг пацієнтам з урологічними захворюваннями безпосередньо в нашому місті. А також покращити ситуацію щодо оплати послуг з боку Національної служби здоров’я України, — наголосив очільник громади.

Міський голова також зазначив, що операційну залу для планових втручань було реконструйовано та оснащено високотехнологічним лапароскопічним та електрохірургічним обладнанням німецького виробництва у 2021 році. Вартість реалізації цього проєкту сягає 1 млн . $

— Наразі в лікарні є підготовлений фахівець для надання медичних послуг пацієнтам з урологічними захворюваннями, не вистачало лише відповідного обладнання. Тепер збільшився перелік надання медпослуг, у тому числі хірургічних, пов’язаних із лікуванням сечовидільної системи пацієнтів. Ми системно працюємо над тим, щоб за рахунок сучасного медичного обладнання найкращих світових виробників покращувати роботу з профілактики і недопущення тяжких захворювань, — підсумував Дмитро Биков.