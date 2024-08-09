У Горішніх Плавнях чоловік наловив риби на понад 160 тисяч гривень

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На порушника правоохоронці склали адмінпротокол та готують матеріали для відкриття кримінальних справ

Учора, 8 серпня, на акваторії Кам'янського водосховища у межах Горішніх Плавнів правоохоронці затримали чергового рибного браконьєра. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

За даними інспекторів, чоловік за допомогою двох ятерів та ліскової сітки наловив понад 80 екземплярів риби (сомів, судаків, окунів, карасів, плітки, плоскирки, білизни та ляща).

Таким чином він наніс збитків рибному господарству на суму понад 160 тисяч гривень.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та склали на порушника адмінпротокол. Також правоохоронці готують усі матеріали для відкриття кримінального провадження.

Чоловікові може загрожувати штраф від 17 000 до 51 000 гривень чи пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк та компенсація завданих державі збитків.

Нагадаємо, з початку водна поліція Полтавщини викрила 160 фактів браконьєрства та вилучила 19 тисяч метрів сіток.