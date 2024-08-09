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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'ятирічний хлопчик випав з вікна будинку — поліція

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 291

 

Дитину з травмами госпіталізували  

*фото ілюстративне

Учора, 8 серпня, близько 20.45 в одному з сіл Хорольської громади з вікна будинку випав п'ятирічний хлопчик. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як стверджують правоохоронці, про подію їм повідомили медики. Дитину відвезли до лікарні для надання допомоги. Наразі із дитиною усе добре, його життю нічого не загрожує. 

Усі причини та обставини події правоохоронці з'ясовують.

Правоохоронці також закликають батьків посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей та створити їм належні безпечні умови перебування вдома та на вулиці. Окрім цього, дітям також варто обмежити доступ до відчинених вікон, балконів, в тому числі облаштованих москітними сітками, які створюють хибну уяву захисту.  

Нагадаємо, у червні у Гребінці чотирирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дитина випала з вікна
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