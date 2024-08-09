Один з найбільших автотранспортних заводів Полтавщини не сплатив до бюджету понад 5 млн грн податків

На Полтавщині один із найбільших заводів з виробництва автотранспорту не сплатив до бюджету понад 5 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомляють у пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавьскій області.
За даними правоохоронців, колишній бухгалтер підприємства не сплачував до держбюджету внески протягом чотирьох місяців у минулому році. Працівник знав про першочерговість сплати цих внесків, проте витратив ці кошти на інші господарські потреби підприємства.
Сума збитків до держбюджету склала понад 5 мільйонів гривень.
Колишньому працівникові заводу повідомили про підозру за ч.2 ст.212-1 (Ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Усі матеріали справи направлені до суду.
Кошти до держюджету відшкодували у повному обсязі.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині бухгалтерка одного із приватних підприємств ухилилась від сплати 6,8 млн грн податків.
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