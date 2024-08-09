«Він завжди був за справедливість»: у Кременчуці попрощалися із десантником Михайлом Ігнатенком

Однокласники пригадують Михайла як сильного, чесного та справедливого чоловіка, а ще — здібного спортсмена-легкоатлета
Сьогодні, 9 серпня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели загиблого десантника, солдата Михайла Ігнатенка. Народився чоловік 17 березня 1978 року у Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі № 1, освіту здобував у технікумі залізничного транспорту та Дніпровській академії. Певний час працював у товаристві «Хомка», а з 2009 року — на «Кременчукводоканалі».
Провести Михайла в останню путь зібралися багато людей — рідні, друзі, однокласники, колишні колеги, побратими.
Він був справжнім сином свого батька, розповідає керівник «Кременчукводоканалу» Роман Міхєєв.
— Його батько працював у нас головним інженером, і Михайло перейняв від нього найкращий досвід. Починав він у нас працювати слюсарем аварійно-відновлювальних робіт. Протягом 5 чи 6 років ремонтував водопровідні мережі по всьому місту, а за цей час набув відповідних навичок, адміністративного досвіду, тож ми його призначили майстром дільниці, а згодом — майстром на очисних спорудах.
Пан Михєєв розповідає, що на підприємстві продовжує працювати дружина Михайла.
Пригадали шкільні роки із Михайлом і його однокласники. Кажуть, разом займалися легкою атлетикою, а на змаганнях об'їздили ледь не всю Україну.
Ще одна однокласниця загиблого, Вікторія, пригадує, як разом вони їздили на змагання та захищали честь школи. Вони тоді усі разом займалися різними видами легкої атлетики, Михайло для себе обрав стрибки у висоту.
— Ми з ним дуже довго дружили у школі, а потім наші шляхи розбіглися: хтось в інститут, хтось в училище. У моїй пам’яті він назважди залишиться вправним спортсменом, дуже доброю та позитивною людиною, — говорить Віталій, однокласник.
Те ж саме пригадує і ще один однокласник, Василь. Каже, Михайло був життєрадісним та дуже любив усе у цьому світі.
— Ми з ним і в школі товаришували, і у дворі частенько гуляли разом — жили недалеко один від одного. Ну й на змаганнях часто брали участь разом. Тільки я бігав, а Міша у висоту стрибав, — додає ще один однокласник полеглого бійця, Едуард.
Михайло приєднався до війська ще у перші дні повномасштабного вторгнення — у березні 2022 року, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.
У полеглого воїна лишилися батьки, дружина та донька.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Михайла на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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