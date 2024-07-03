На Полтавщині бухгалтерка ухилилась від сплати 6,8 млн грн податків — БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службову особу приватного підприємства на Полтавщині в ухиленні від сплати податків на суму 6,8 млн грн. Про це 2 липня повідомила пресслужба БЕБ.
Підозрювана використала реквізити фіктивного товариства для документального оформлення купівлі лушпиння соняшника без фактичної поставки товару. Це дозволило підприємству створити фіктивний податковий кредит і уникнути сплати ПДВ.
Суд підтвердив, що товариство-постачальник не здійснювало реальної діяльності, а використовувалось для незаконного формування податкових кредитів. Засновника та директора товариства визнали винними у підробленні документів для реєстрації.
Детективи повідомили бухгалтерці про підозру в ухиленні від сплати податків. Збитки бюджету були відшкодовані в повному обсязі, і до суду скеровано клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, обвинувальний акт проти головної бухгалтерки «Укртатнафти» скерували до суду, а ексбухгалтерку Кременчуцького виконавчого комітету наразі розшукує Інтерпол.
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