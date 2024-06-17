Додаткова відпустка на 14 днів для учасників бойових дій: як скористатися пільгою

Працівники, які мають статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни, окрім щорічної відпустки мають право на додатковий відпочинок
Згідно із законом, учасники бойових дій мають право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати протягом 14 календарних днів на рік. Таке ж право мають й люди з інвалідністю, яку отримали внаслідок війни.
Таким чином ветерани війни, які працюють в будь-якій організації чи установі, можуть претендувати на 14 календарних днів відпустки навіть у тому випадку, якщо вони відпрацювали у календарному році лише один день. При цьому неважливо, працює особа за основним місцем роботи чи за сумісництвом.
Однак у випадку невикористання цієї відпустки у поточному році вона не може бути перенесена на наступний рік.
Право на таку відпустку передбачене статтею 77-2 Кодексу законів про працю України та статтею 16-2 Закону України «Про відпустки».
Серед особливостей цієї відпустки:
Як отримати додаткову відпустку на 14 днів
Для оформлення додаткової відпустки громадянину зі статусом учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни треба звернутися до свого роботодавця й надати йому відповідні документи:
На підставі них роботодавець зобов’язаний оформити наказ про надання додаткової відпустки. Вона надається у час, зручний для працівника.
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