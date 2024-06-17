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Додаткова відпустка на 14 днів для учасників бойових дій: як скористатися пільгою

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 153

 

Працівники, які мають статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни, окрім щорічної відпустки мають право на додатковий відпочинок

Згідно із законом, учасники бойових дій мають право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати протягом 14 календарних днів на рік. Таке ж право мають й люди з інвалідністю, яку отримали внаслідок війни.

Таким чином ветерани війни, які працюють в будь-якій організації чи установі, можуть претендувати на 14 календарних днів відпустки навіть у тому випадку, якщо вони відпрацювали у календарному році лише один день. При цьому неважливо, працює особа за основним місцем роботи чи за сумісництвом.

Однак у випадку невикористання цієї відпустки у поточному році вона не може бути перенесена на наступний рік.

Право на таку відпустку передбачене статтею 77-2 Кодексу законів про працю України та статтею 16-2 Закону України «Про відпустки».

Серед особливостей цієї відпустки:

  • надається за календарний рік і її тривалість (14 днів) не залежить від відпрацьованого часу у цьому календарному році;
  • надається понад щорічні основну та додаткову відпустки;
  • її не можна поділити на частини;
  • має бути використана працівником протягом календарного року - якщо працівник не реалізував своє право на таку відпустку в поточному році, то її перенесення на наступний не допускається;
  • якщо початок такої відпустки припадає на один рік (наприклад, 2024-й), а закінчення на наступний (2025-й), то вона вважається відпусткою за той рік, на який припадає її початок (тобто за 2024-й);
  • не може бути перенесена або продовжена з причин, зазначених у статті 11 Закону про відпустки, у тому числі й у зв’язку з хворобою працівника, що збіглася з періодом додаткової відпустки учасника бойових дій (не продовжується у разі хвороби);
  • не продовжується на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки;
  • не допускається відкликання працівника з наданої додаткової відпустки;
  • може бути використана працівником як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, за наявності документів, що підтверджують право на неї (наприклад, посвідчення учасника бойових дій);
  • у разі невикористання учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни цієї додаткової відпустки грошова компенсація за неї не виплачується.

Як отримати додаткову відпустку на 14 днів

Для оформлення додаткової відпустки громадянину зі статусом учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни треба звернутися до свого роботодавця й надати йому відповідні документи:

  • посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • заяву на ім’я роботодавця про надання такої відпустки.

На підставі них роботодавець зобов’язаний оформити наказ про надання додаткової відпустки. Вона надається у час, зручний для працівника.

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Автор: Віктор Крук
Теги: відпустка УБД інвалід війна
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