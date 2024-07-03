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Кременчуцькі «Крила» стали найкращими на фестивалі авторської пісні «Акорди душі»

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 175

Участь у фестивалі авторської пісні взяли 11 солістів та два гурти з Полтавської області

У вівторок, 2 липня в Полтаві у дворику полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського пройшов Обласний фестиваль-конкурс авторської пісні «Акорди душі». В ньому взяли участь народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС та авторка пісень Тетяна Булат.

Цього року на фестиваль приїхали 11 солістів та два гурти. Всього — 18 учасників із закладів культури і освіти шести територіальних громад Полтавської області: Кобеляцької, Козельщинської, Кременчуцької, Лубенської, Новооржицької та Полтавської.

Виступи учасників оцінувало журі у складі працівників Полтавського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи та артисти Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя.

В цьому році учасники співали пісні про кохання, любов до Батьківщини та батьків, військово-патріотичні пісні.

 

Як зазначили члени журі, всі учасники фестивалю-конкурсу показали високу виконавську майстерність, складність музичного матеріалу, оригінальність мелодії, високий рівень поезії та отримали високі оцінки від журі.

Кременчуччину на фестивалі представляли народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС та Тетяна Булат — вони виконали дві її авторські пісні.

— Пісню «І буде мир» я писала спеціально для молоді. Вона сповнена позитивом, розповідає про перемогу, про мрії, про щасливе майбутнє. Коли я її писала, постійно думала про те, як важливо підтримувати зараз молодих людей, давати її надію, віру у майбутнє. Виконання цієї пічні високо оцінило журі й «Крила» отримали диплом за зайняте перше місце в номінації «Краща патріотична пісня», — розповіла Тетяна Булат.

Ще одна пісня «За мир» у виконанні самої авторки про українські міста, окуповані ворогом, яку вона написала в перші дні війни, також сподобалася журі. За неї Тетяні Булат вручили диплом переможниці в номінації «Кращий автор».

Всі учасники фестивалю відмітили високий рівень організації заходу, якою займалися спеціалісти Полтавського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи за підтримки Департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс авторська пісня барди фестиваль
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