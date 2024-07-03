Жінки-переселенки можуть отримати безкоштовну освіту в ІТ

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 46

Для участі у навчанні потрібно залишити заявку

Безробітні жінки-переселенки із Кременчука та Полтавщини мають змогу безкоштовно отримати професію в ІТ-сфері. Інформація про навчання опублікована на сайті Projector Foundation.

Компанія спільно з Міністерством економіки запускає нову хвилю навчання для внутрішньо переміщених жінок, спрямоване на надання професійних навичок та підтримку кар’єрних можливостей.

Найближчі курси стартують у липні. Навчання можна здобути за 8 напрямками — від SMM до програмування.

Долучитися до навчання можуть жінки-переселенки віком від 18 років. Дедлайн подачі заявок — 7 липня.

Зареєструватися на навчання можна за посиланням.

Після завершення навчання студентки матимуть готовий проєкт для портфоліо та допомогу з пошуком роботи.

Нагадаємо, переселенці Кременчука можуть освоїти нову професію за грантові кошти.