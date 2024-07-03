В Інтерсіті можуть дозволити проїзд з великими собаками: УЗ змінює правила перевезення тварин

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 508

Пасажирам, які відчують дискомфорт або алергію від сусідства з твариною, обіцяють надавати альтернативні місця

Укрзалізниця підготувала зміни до правил перевезення тварин, врахувавши відгуки пасажирів, досвід партнерів, а також залучивши експертів з UAnimals, юристів і колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомляє пресслужба компанії. Проєкт нових правил вже подано на затвердження і готовий до обговорення з громадськістю для врахування інтересів власників тварин та пасажирів, які уникають контакту з ними.

Основні зміни після затвердження нової редакції правил:

Переноски для тварин: Видалено визначення «жорстка конструкція» з опису переносок. Тепер підійде сучасний рюкзак для тварин, за умови водонепроникного абсорбуючого дна. Малі тварини до 45 см: Дозволено тимчасове перебування без переноски для здорової активності та/або сну на полиці купе. Великі собаки від 45 см: Дозволено проїзд у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе.

Дозволено проїзд в Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, розташованих єдиним блоком у ряду. Службові собаки: Будь-які службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів з намордником і повідком.

Комфорт для усіх пасажирів

Укрзалізниця забезпечить альтернативні місця для пасажирів, які відчувають дискомфорт або мають алергічну реакцію на тварин.

Разом з UAnimals також планується соціальна кампанія для заклику пасажирів до людяного ставлення до пасажирів із тваринами, адже для багатьох тварини є членами сім'ї.

Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.