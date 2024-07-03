В Інтерсіті можуть дозволити проїзд з великими собаками: УЗ змінює правила перевезення тварин

Пасажирам, які відчують дискомфорт або алергію від сусідства з твариною, обіцяють надавати альтернативні місця
Укрзалізниця підготувала зміни до правил перевезення тварин, врахувавши відгуки пасажирів, досвід партнерів, а також залучивши експертів з UAnimals, юристів і колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомляє пресслужба компанії. Проєкт нових правил вже подано на затвердження і готовий до обговорення з громадськістю для врахування інтересів власників тварин та пасажирів, які уникають контакту з ними.
Переноски для тварин:
Малі тварини до 45 см:
Великі собаки від 45 см:
Службові собаки:
Укрзалізниця забезпечить альтернативні місця для пасажирів, які відчувають дискомфорт або мають алергічну реакцію на тварин.
Разом з UAnimals також планується соціальна кампанія для заклику пасажирів до людяного ставлення до пасажирів із тваринами, адже для багатьох тварини є членами сім'ї.
Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.
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