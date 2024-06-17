Обвинувальний акт проти головної бухгалтерки «Укртатнафти» скерували до суду — БЕБ

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 134

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) направили до суду обвинувальний акт щодо головної бухгалтерки ПАТ «Укртатнафта». Її звинувачують в ухиленні від сплати податків, що є одним з 15 епізодів у справі про несплату податків та розтрату майна службовими особами компанії. В рамках цього розслідування держава вже отримала майже 1,6 млрд грн відшкодування. Про це повідомила пресслужба Бюро.

Слідством встановлено, що посадовці «Укртатнафти» умисно ухилилися від сплати акцизного податку та податку на прибуток на загальну суму майже 1,6 млрд грн. Крім того, вони здійснили розтрату майна компанії, зокрема нафти-сирця.

Головна бухгалтерка не відобразила повний обсяг фінансових операцій у податковій декларації з акцизного податку, зокрема не вказала реалізацію бензину, дизельного та авіаційного палива, а також скрапленого газу на суму понад 88 млн грн акцизного податку.

За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах бухгалтера звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Санкція статті передбачає штраф і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше детективи БЕБ вже направили до суду обвинувальний акт проти колишнього в. о. першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртатнафта» за період 2019-2022 років. Загалом БЕБ розслідує п’ятнадцять епізодів злочинної діяльності посадових осіб цього акціонерного товариства.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року У Коломойського пройшли обшуки, пов'язані з Кременчуцьким НПЗ. Обшук відбувався у справі Укрнафти, що нині перейшла в управління держави. Раніше її співвласником був Коломойський. У листопаді на Кременчуцькому НПЗ, що керувалася Укрнафтою, СБУ та БЕБ провели обшуки для перевірки інформації про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Однак згодом стало відомо, що правоохоронці нічого не вилучили і не виявили.

До зміни наглядової ради «Укртатнафти» входили Євген Бакулiн (голова), Валентин Франчук, Едуард Швидкий, Костянтин Бородiн, Олександр Лазорко, Ігор Коломойський, Сергiй Глушко, Геннадiй Боголюбов, Олександр Ярославський і Михайло Кіперман.