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Судитимуть співучасницю схеми заволодіння $20 мільйонами «Укртатнафти» — БЕБ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 8

У перший день повномасштабного вторгнення Росії, злочинна група, організована обвинуваченою, вивела кошти з рахунків Укртатнафти, підробивши документацію

*фото архівне, зроблене раніше 2020 року

Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо керівниці фінансового підрозділу акціонерного товариства Укртатнафта, звинуваченої у незаконному заволодінні понад $20 мільйонами. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, в перший день повномасштабного вторгнення Росії, злочинна група, організована обвинуваченою, вивела кошти з рахунків Укртатнафти, підробивши документацію на імпорт сирової нафти, який був неможливий через бойові дії.

Підозрювані створили фальшиві контракти, ідентичні оригіналам, змінивши лише назву компанії-отримувача, зареєстрованої у Швейцарії. Зловживаючи своїм службовим становищем, обвинувачена підписала всі необхідні документи на переказ коштів.

 

У результаті цих дій на майно підозрюваної накладено арешт, і вона зіткнеться з обвинуваченнями за:

  • ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна в особливо великих розмірах);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (фальсифікація документів);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: архів Телеграфа, БЕБ
Теги: Укртатнафта Бюро економічної безпеки привласнення
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