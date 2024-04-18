Судитимуть співучасницю схеми заволодіння $20 мільйонами «Укртатнафти» — БЕБ

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*фото архівне, зроблене раніше 2020 року

У перший день повномасштабного вторгнення Росії, злочинна група, організована обвинуваченою, вивела кошти з рахунків Укртатнафти, підробивши документацію

Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо керівниці фінансового підрозділу акціонерного товариства Укртатнафта, звинуваченої у незаконному заволодінні понад $20 мільйонами. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, в перший день повномасштабного вторгнення Росії, злочинна група, організована обвинуваченою, вивела кошти з рахунків Укртатнафти, підробивши документацію на імпорт сирової нафти, який був неможливий через бойові дії.

Підозрювані створили фальшиві контракти, ідентичні оригіналам, змінивши лише назву компанії-отримувача, зареєстрованої у Швейцарії. Зловживаючи своїм службовим становищем, обвинувачена підписала всі необхідні документи на переказ коштів.

У результаті цих дій на майно підозрюваної накладено арешт, і вона зіткнеться з обвинуваченнями за: