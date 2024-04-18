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Кременчуцькі рибалки незаконно зловили 19 рибин на майже 70 тисяч гривень

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 140

 

Правоохоронці склали на браконьєрів адміністративні протоколи

Учора, 17 квітня, на ставку у Кременчуцькому районі місцеві браконьєри «наловили» риби на майже 70 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Чоловіки з металевого човна за допомогою 5 сіток зловили 19 рибин товстолоба загальною вагою понад 45 кг.

 

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького райуправління поліції. На рибалок правоохоронці ско=лади протоколи про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, днями на Сулинському заказнику правоохоронці виявили близько 1,5 км сіток із рибою. Загальна вартість спійманої риби — близько 5 млн грн. Тепер поліція розшукує браконьєрів, які цю рибу наловили.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: Кременчуцький район риболовля риба сітки браконьєри браконьєрство
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