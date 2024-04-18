На Полтавщині зберігається заборона навігації на Дніпрі, але не для всіх — Кременчуцька РВА

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 132

На території Полтавської області на час воєнного стану продовжує діяти заборона руху всіх суден на Дніпрі та її притоках. Питання щодо дозволу на навігацію на засідання Ради оборони області не розглядалося.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації, відповідаючи на запитання журналістів, чому по Дніпру плавають баржі.

— Рух по Дніпру дозволений лише у світлий час доби та тільки тим, хто отримав відповідний дозвіл від Полтавської ОВА для проведення господарської діяльності. Рух приватних любительських човнів заборонений, — пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що до Полтавської ОВА надійшло 34 заяви від власників щодо виходу 92 суден для проведення господарської діяльності на Дніпрі.

Механізм отримання дозволу був затверджений у жовтні минулого року спільним наказом Полтавської обласної військової адміністрації та Оперативно-тактичним угрупованням «Суми». У ньому йдеться, що для отримання дозволу судновласник має звернутися до Полтавської ОВА з відповідною заявою.

Нагадаємо, на період воєнного стану по Дніпру також заборонена і навігація маломірних суден.