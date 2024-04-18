На Полтавщині зберігається заборона навігації на Дніпрі, але не для всіх — Кременчуцька РВА

На території Полтавської області на час воєнного стану продовжує діяти заборона руху всіх суден на Дніпрі та її притоках. Питання щодо дозволу на навігацію на засідання Ради оборони області не розглядалося.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації, відповідаючи на запитання журналістів, чому по Дніпру плавають баржі.
Він додав, що до Полтавської ОВА надійшло 34 заяви від власників щодо виходу 92 суден для проведення господарської діяльності на Дніпрі.
Механізм отримання дозволу був затверджений у жовтні минулого року спільним наказом Полтавської обласної військової адміністрації та Оперативно-тактичним угрупованням «Суми». У ньому йдеться, що для отримання дозволу судновласник має звернутися до Полтавської ОВА з відповідною заявою.
Нагадаємо, на період воєнного стану по Дніпру також заборонена і навігація маломірних суден.
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