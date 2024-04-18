Кременчук у переліку «непрозорих» міст, де влада обмежує мешканців у доступі до інформації

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 257

До рейтингу міст зі статусом «непрозоре» Кременчук потрапляє вдруге. Результати дослідження підсумовують роботу органів місцевого самоврядування за 2023 рік. Експерти оцінили роботу 70 міст та 10 муніципалітетів, наближених до лінії фронту

Програма «Transparent cities/Прозорі міста» презентувала результати другого дослідження стану прозорості міст під час повномасштабної війни. В рамках дослідження аналізували роботу 70 міст та 10 муніципалітетів, наближених до лінії фронту.

Прозорими у 2023 році стали лише 5 міст — Дніпро, Дрогобич, Львів, Мукачево і Тернопіль.

За результатами досліджень «частково прозорими» виявилися 23 міста. «Непрозорих» міст в Україні найбільше — 52.

У дослідженні йдеться, що 65% міст в Україні залишаються «непрозорими». Серед них і місто Кременчук.

«Непрозорі» міста обмежували мешканців у доступі до інформації про поточну діяльність ОМС (органів місцевого самоврядування — ред.) та їх рішень, йдеться у дослідженні.

В рамках програми розробили рекомендації, які допоможуть містам підвищити прозорість:

транслювати або оприлюднювати протягом 24 годин записи засідань міської ради, виконавчого комітету та постійних комісій;

включати містян до складу консультативно-дорадчих органів (Ради з питань ВПО, комісій щодо розгляду заяв про надання компенсації за знищене майно та громадських комісій щодо житлових питань);

оприлюднювати переліки осіб, яких призначили на посади поза конкурсом;

актуалізувати переліки споруд, призначених для укриття населення;

забезпечувати прозорий облік та управління комунальним майном і землею, а також отриманою гуманітарною допомогою;

уникати обмеження доступу до наборів даних (якщо інакше не вимагається чинними нормативно-правовими актами), забезпечувати їх машиночитність.

Проєкт в Україні реалізували за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI) — провідної антикорупційної програми в Україні.

Нагадаємо, у 2020 році у «рейтингу прозорості» Кременчук посів 35 місце зі 100 в Україні.