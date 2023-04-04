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Навігація по Дніпру та Пслу заборонена, але є виключення: як отримати дозвіл байдарочникам

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 269

 

На період воєнного стану навігацію маломірних суден заборонена

Навігація маломірних суден по Дніпру та Пслу на період воєнного стану заборонена. Але наближається літо і любителів плавання на байдарках цікавить питання щодо можливості плавати у затоках та плавнях.

Сьогодні під час ранкового брифінгу журналісти запитали начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка про те, як отримати дозвіл на плавання по затоках Дніпра та Псла.

Керівник РВА нагадав про заборону навігації маломірних суден по Дніпру та Пслу на період воєнного стану. Проте є виключення. Минулого року було дозволене плавання для двох спортивних шкіл у Горішніх Плавнях та Кременчуці, де діти займаються у секціях байдаркового спорту. У кременчуцькому ДЮСШ-1 на правому березі Дніпра спортсмени тренувалися у плавнях без виходу на русло Дніпра.

Керівники спортивних шкіл отримали дозвіл від Кременчуцької РВА, яка погодила ці питання з військовими. Вони погодили графіки та місця (маршрути) тренувань. Отже, отримати такий дозвіл можуть й інші організатори плавання на байдарках.

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Автор: Віктор Крук
Теги: навігація Дніпро байдарки заборона Кременчуцька РВА
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