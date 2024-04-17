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Надзвичайні новини

На Кременчуцькому водосховищі поліція виявила близько 1,5 км браконьєрських сіток із рибою

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 0

 

Загалом правоохоронці вилучили 16 сіток, які згодом знищать

Учора, 16 квітня, під час рейду акваторією Сулинського заказника Кременчуцького водосховища правоохоронці виявили близько 1,5 км браконьєрських сіток із рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

 

16 сіток із рибою інспектори знайшли поблизу сіл Липове, Святилівка, Бугаївка та Шушвалівка. Рибу, що знаходилася у сітках, правоохоронці частково відпустили назад у воду, а деяку передали для подальшої реалізації в дохід державі. Усі ж вилучені сітки згодом будуть знищені.

 

Превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають. Нагадаємо, з 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків.

Нагадаємо, днями в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища правоохоронці вилучили майже 3,5 км браконьєрських сіток з рибою та човен.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчуцьке водосховище риба сітки браконьєри браконьєрство нерестова заборона поліція
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