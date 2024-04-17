На Кременчуцькому водосховищі поліція виявила близько 1,5 км браконьєрських сіток із рибою

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 0

Учора, 16 квітня, під час рейду акваторією Сулинського заказника Кременчуцького водосховища правоохоронці виявили близько 1,5 км браконьєрських сіток із рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

16 сіток із рибою інспектори знайшли поблизу сіл Липове, Святилівка, Бугаївка та Шушвалівка. Рибу, що знаходилася у сітках, правоохоронці частково відпустили назад у воду, а деяку передали для подальшої реалізації в дохід державі. Усі ж вилучені сітки згодом будуть знищені.

Превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають. Нагадаємо, з 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків.

Нагадаємо, днями в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища правоохоронці вилучили майже 3,5 км браконьєрських сіток з рибою та човен.