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Надзвичайні новини, Полтавщина

З Кременчуцького водосховища правоохоронці вилучили 3,5 км браконьєрських сіток з рибою та човен

Сьогодні, 11:49 Переглядів: 131

 

Поліція та екологи патрулювали акваторію Сулинського заказника

Поліція та працівники Держекоінспекції Центрального округу вилучили в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища майже 3,5 км браконьєрських сіток з рибою та один човен. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко прокоментував, що у рамках профілактичних заходів «Нерест 2024» правоохоронці та екологи упродовж 8-13 квітня патрулювали в межах населених пунктів Липове-Святилівка-Бугаївка-Шушвалівка та острова Жовнино.

Живу рибу випустили назад у природне середовище, іншу (близько 385 кілограмів) передали для подальшої реалізації в дохід держави. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять майже 3,7 мільйона гривень.

Превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають. Нагадаємо, з 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків.

Раніше ми писали, що на Кам’янському водосховищі рибний мародер наловив на 3 млн гривень.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: Кременчуцьке водосховище браконьєри сітки човен еколог поліція риба
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