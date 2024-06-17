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Судитимуть підрядника, який нажився на ремонті амбулаторії в Піщанській ОТГ на 150 тисяч гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 125

Прокурори подали позов про відшкодування збитків, на майно екскерівника накладено арешт

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника підрядної організації, яка у 2021 році виконувала роботи з капремонту будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини на території Кременчуцького району. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

Слідством встановлено, що керівник підрядної організації, перебуваючи на посаді, вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості, завищивши фактичні обсяги робіт. У результаті, підрядна організація отримала понад 150 тис. гривень бюджетних коштів за роботи, які фактично не були виконані.

З метою захисту інтересів держави прокурорами подано позов про відшкодування завданих збитків, а на майно екскерівника накладено арешт. Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, що раніше прокуратура зобов’язала підприємство звільнити частину приміщення дитсадка в Лубнах.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Піщане прокуратура амбулаторія
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