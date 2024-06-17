Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Відключення світла

Укренерго зменшило час відключень двох черг одночасно

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 231

 

Причина — прохолодна погода

Сьогодні, 17 червня, обмеження споживання електроенергії діють по всій Україні з 8.00 до 24.00. Однак, час дії відключень двох черг одночасно було зменшено: з 19.00 до 22.00. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Причина скорочення часу відключень полягає в зниженні споживання, яке виявилось нижчим за прогнозне через прохолодну погоду.

Інформацію про те, які саме черги і коли будуть відключатись у вашому регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Раніше «Полтаваобленерго» оприлюднило графіки відключень:

  • Графік з 11.00 до 22.00 можна подивитися ТУТ.

  • А з 22.00 до 23.59  ТУТ.

Перелік адрес, за якими відключають електроенергію дивиться за цим посиланням.

Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці також діють планові відключення, пов’язані з ремонтом електромереж — перелік адрес. 


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго відключення електроенергії ГПВ графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх