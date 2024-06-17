Укренерго зменшило час відключень двох черг одночасно

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 231

Сьогодні, 17 червня, обмеження споживання електроенергії діють по всій Україні з 8.00 до 24.00. Однак, час дії відключень двох черг одночасно було зменшено: з 19.00 до 22.00. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Причина скорочення часу відключень полягає в зниженні споживання, яке виявилось нижчим за прогнозне через прохолодну погоду.

Інформацію про те, які саме черги і коли будуть відключатись у вашому регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.