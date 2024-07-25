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Надзвичайні новини, Полтавщина

Водна поліція Полтавщини викрила 160 фактів браконьєрства та вилучила 19 тисяч метрів сіток

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 152

  

У суди відносно осіб, підозрюваних у браконьєрстві, направили 48 обвинувальних актів

З початку 2024 році водна поліція Полтавської області у співпраці іншими природоохоронними органами викрила близько 160 фактів браконьєрства, з яких 60 задокументували під час нерестової заборони. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

У браконьєрів вилучили понад 3,5 тонни риби, понад 19 тисяч метрів риболовецьких сіток, 30 човнів та 8 транспортних засобів, що використовувалися для перевезення рибацьких снастей та незаконного улову.

У цьому році органи досудового розслідування скерували на розгляд судів 48 обвинувальних актів відносно осіб, підозрюваних у браконьєрстві.

За оцінками фахівців, збитки, завдані ними державі, перевищують 20 мільйонів гривень. І це не остаточна цифра, оскільки у низці кримінальних проваджень ще тривають судові інженерно-екологічні експертизи.

У поліції Полтавщини закликають, «якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби, не зволікайте – повідомляйте про це».

Повідомити про браконьєрів можна:

  • за номером 102 
  • на чат-бот поліції Полтавщини у Телеграм
  • у Messenger Facebook «Поліція Полтавської області».

 

Нагадаємо, днями поліція та екологи вилучили з Кременчуцького водосховища 1200 метрів браконьєрських сіток

А учора, 24 липня, в акваторії Кременчуцького водосховища поблизу Градизька правоохоронці затримали браконьєра, який за допомогою двох сіток із гумового човна наловив понад 100 рибин, чим завдав шкоди на суму понад 170 тисяч гривень.

  

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини браконьєри сітки риба суди
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