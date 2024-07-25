З 17.00 і до 22.00 на Полтавщині застосовуватимуть одну чергу знеструмлень

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 234

Завдяки цьому, у одній із черг сьогодні геть не вимикатимуть світло

25 липня з 17.00 і до 22.00 на Полтавщині застосовуватимуть одну чергу знеструмлень, повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго» о 15.39. Завдяки цьому, у 5 черзі сьогодні геть не вимикатимуть світло. Раніше «Полтаваобленерго» попереджало, що світло вимикатимуть з 16.00 до 22.00. Ознайомитися з графіком можна за посиланням. Перелік адрес — ТУТ.

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