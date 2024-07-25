У мерії назвали нові орієнтовні терміни, коли відремонтують зупинку «Центр»

Зупинку громадського транспорту «Центр» планують відремонтувати до кінця року — наразі вже розроблена проєктно-кошторисна документація. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 25 липня.
Нагадаємо, торік заступник міського голови Іван Москалик розповів, що на новій зупинці планується зведення павільйону очікування з комерційними приміщеннями.
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