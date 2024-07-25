У мерії назвали нові орієнтовні терміни, коли відремонтують зупинку «Центр»

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 242

Зупинку громадського транспорту «Центр» планують відремонтувати до кінця року — наразі вже розроблена проєктно-кошторисна документація. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 25 липня.

— Там досить складна ситуація з мережами, тобто буде зроблено реконструкцію частини мереж і зупинку ту найближчим часом мають почати робити, — розповів Малецький.

Нагадаємо, торік заступник міського голови Іван Москалик розповів, що на новій зупинці планується зведення павільйону очікування з комерційними приміщеннями.