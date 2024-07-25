Жителі Кременчука зможуть безкоштовно пройти ангіографію у лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 186

Нині лікарня має отримати відповідний документ для того, щоб розпочати роботу обладнання

У лікарні «Кременчуцька» вже встановили новий ангіограф, фахівці вже підготовлені. Жителі Кременчука зможуть безкоштовно пройти ангіографію, водночас у мерії не називають точних дат, коли це можливо буде зробити. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 25 липня.

Нині лікарня має отримати відповідний документ для того, щоб розпочати роботу обладнання.

— Лишились кілька формальностей — це документ. Можливо сьогодні-завтра з’явиться. Сертифікат видає спеціалізований заклад, розташований в Харкові. Після того, як ми отримаємо сертифікат, ангіографію можна буде проходити безкоштовно для кременчужан за направленнями, — розповів міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, про те, що Кременчук має отримати ангіограф від Міністерства охорони здоров’я, говорили ще у 2021 році. Тоді встановлення ангіографа та реконструкцію приймального відділення планували завершити до кінця 2021 року.

У 2023 році зі стабілізаційного фонду Кременчуцької тергромади виділили 4 млн гривень на купівлю сучасної рентгенівської системи.

Лікарня «Кременчуцька» отримала ангіографічну систему Azurion 5 C20, придбану коштом державного бюджету. Для розміщення цієї системи виділили частину першого поверху основного корпусу лікарні за адресою вул. Лікаря Парнети, 2. Тоді у цих приміщеннях розміщується адміністрація лікарні.

Як розповіла директорка медичного закладу Оксана Корлякова, ангіограф нейрохірургічний, але «ним можна буде робити й кардіологічні процедури».