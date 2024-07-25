«Хочу к своим»: в Україні запустили проєкт для обміну колаборантів на полонених українців

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З початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила понад 7 400 кримінальних проваджень, які стосуються колабораційної діяльності та пособництва РФ — понад тисяча осіб вже засуджені

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до складу якого входять Головне управління розвідки Міноборони, СБУ та Секретаріат Уповноваженого ВР з прав людини, презентували проєкт «Хочу к своим», який допоможе активізувати обмін українських громадян, які опинились у полоні. Про це повідомляє «Укрінформ».

Про проєкт сьогодні, 25 липня, на брифінгу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

— З назви ми розуміємо, що мова йде про людей, які вважають своїми не Україну, не європейські демократичні цінності, нашу державу і Конституцію, а вважають своєю державу-агресор — РФ, і хочуть туди потрапити. Дані про таких осіб, за їхньою добровільною письмовою згодою, будуть оприлюднюватись на спеціальному сайті «Хочу к своим», — пояснив Артем Юсов. — пояснив Артем Юсов.

Він підкреслив, що оприлюднення персональних даних осіб, які засуджені за державну зраду та співпрацю з державою-агресором за різними статтями і мають конкретні терміни покарання, відбуватиметься на даному ресурсі виключно з їхньої згоди.

— У багатьох із цих людей є родичі на території РФ, багато з цих осіб, коли вчиняли ті чи інші дії, думали, що вони потрібні державі-агресору, сподівались на те, що їх захистять. Більшість із них виявились не дуже комусь потрібними, і ось вони сподіваються, що на них звернуть увагу, їх почують, їх заберуть. Україна зі свого боку до таких дій готова, — заявив представник ГУР.

Артем Юсов нагадав, що це вже третій проєкт гуманітарного плану. Зокрема, попередніми були проєкти «Хочу жить» — для добровільної здачі в полон російських окупантів, та «Хочу найти» — для родичів російських окупантів, які шукають своїх рідних і не можуть їх знайти.

— Ці гуманітарні проєкти надають можливості громадянам РФ, а також особам, які з різних причин або під тиском різних обставин погодились на співпрацю з ворогом, стали на шлях колаборантства та державної зради, власне виправити ті помилки, яких вони припустились, а також потрапити до держави, яку вони вважають для себе ріднішою, — зазначив Юсов.

Як повідомив під час брифінгу речник СБУ Артем Дехтяренко, новий проєкт «Хочу к своим» — це додаткова можливість сприяти обмінам полоненими, в тому числі цивільних громадян.

— З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну СБУ, ГУР, інші посадові особи та уповноважені органи займаються обмінами. І станом на сьогодні проведено 54 обміни, в результаті яких повернулося 3405 громадян України додому, — сказав Дехтяренко.

Він зауважив, що РФ систематично порушує закони та звичаї війни й бере у полон також цивільних людей.

— Проєкт «Хочу к своим» — це додаткова можливість сприяти обмінам. Хочу звернути увагу, що Україна, коли повертає своїх громадян додому, віддає не тільки військовослужбовців РФ, але й російську агентуру, яка працювала в Україні за завданням РФ і яка була викрита СБУ, щодо якої була зібрана відповідна доказова база, були вироки суду, і які йдуть потім на обмін, якщо дають згоду, — зазначив Артем Дехтяренко.

Він додав, що тільки ті, хто має вироки суду та висловив особисту згоду, можуть брати участь у згаданому проєкті та навів деякі статистичні дані.

— З усіх засуджених близько 500 осіб надали згоду на проведення обміну та свою участь у цій програмі. Понад 200 осіб із цих 500 погодились на публікацію своїх даних у даному проєкті. Тобто наразі ці люди розраховують на обмін у РФ, — повідомив речник СБУ, додавши, що Росія не поспішає забирати своїх, а більшість зі своїх інформаторів та агентів кидає напризволяще.

Речник СБУ також звернув увагу, що через спеціальну форму будь-хто може повідомити про осіб, які співпрацюють з ворогом. Передача таких даних відбувається анонімно. СБУ перевіряє подану інформацію та реагує відповідним чином.

За словами Артема Дехтяренка, із початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила понад 7 400 кримінальних проваджень, які стосуються колабораційної діяльності та пособництва РФ. Понад тисяча осіб за цими статтями вже мають вироки суду.

— Що стосується державної зради — це 111 стаття Кримінального кодексу — загалом відкрито понад 2 800 кримінальних проваджень. Із них мають вирки суду майже 550 осіб. Також СБУ відкрила майже 500 кримінальних проваджень щодо несанкціонованого поширення інформації про ЗСУ — це так звані корегувальники. З них засуджено більше 120 осіб, — сказав він.

Головне управління розвідки Міноборони фіксує зростання кількості звернень російських військових у межах проєкту «Хочу жить». Завдяки цьому проєкту станом на червень у полон вже здалися понад 300 російських військових.