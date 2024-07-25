«Хочу к своим»: в Україні запустили проєкт для обміну колаборантів на полонених українців

З початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила понад 7 400 кримінальних проваджень, які стосуються колабораційної діяльності та пособництва РФ — понад тисяча осіб вже засуджені
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до складу якого входять Головне управління розвідки Міноборони, СБУ та Секретаріат Уповноваженого ВР з прав людини, презентували проєкт «Хочу к своим», який допоможе активізувати обмін українських громадян, які опинились у полоні. Про це повідомляє «Укрінформ».
Про проєкт сьогодні, 25 липня, на брифінгу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Він підкреслив, що оприлюднення персональних даних осіб, які засуджені за державну зраду та співпрацю з державою-агресором за різними статтями і мають конкретні терміни покарання, відбуватиметься на даному ресурсі виключно з їхньої згоди.
Артем Юсов нагадав, що це вже третій проєкт гуманітарного плану. Зокрема, попередніми були проєкти «Хочу жить» — для добровільної здачі в полон російських окупантів, та «Хочу найти» — для родичів російських окупантів, які шукають своїх рідних і не можуть їх знайти.
Як повідомив під час брифінгу речник СБУ Артем Дехтяренко, новий проєкт «Хочу к своим» — це додаткова можливість сприяти обмінам полоненими, в тому числі цивільних громадян.
Він зауважив, що РФ систематично порушує закони та звичаї війни й бере у полон також цивільних людей.
Він додав, що тільки ті, хто має вироки суду та висловив особисту згоду, можуть брати участь у згаданому проєкті та навів деякі статистичні дані.
Речник СБУ також звернув увагу, що через спеціальну форму будь-хто може повідомити про осіб, які співпрацюють з ворогом. Передача таких даних відбувається анонімно. СБУ перевіряє подану інформацію та реагує відповідним чином.
За словами Артема Дехтяренка, із початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила понад 7 400 кримінальних проваджень, які стосуються колабораційної діяльності та пособництва РФ. Понад тисяча осіб за цими статтями вже мають вироки суду.
Головне управління розвідки Міноборони фіксує зростання кількості звернень російських військових у межах проєкту «Хочу жить». Завдяки цьому проєкту станом на червень у полон вже здалися понад 300 російських військових.
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