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Власники пошкодженого чи зруйнованого житла можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію»

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 292

 

Міжнародний Реєстр збитків у Гаазі формує фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування

Відсьогодні всі українці, чиє житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, можуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Це сформує фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування. Про це повідомляє «Урядовий портал» з посиланням на Мінцифри.

Відтепер сервіс на порталі Дія доступний для всіх українців, чиє житло було пошкоджене чи знищене.

Скористатися послугою можна, навіть якщо:

  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
  • немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;
  • оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Раніше для подання Заяви про відшкодування збитків необхідна була реєстрація житла в держреєстрі речових прав та наявність Акту комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Це ускладнювало процедуру, адже багато громадян не мали змоги зареєструвати права через втрату документів, або ще не встигли отримати акт обстеження від комісії.

Нині кожен, у кого житло зазнало руйнувань, починаючи з 24 лютого 2022 року, та знаходиться на території України, включно з тимчасово окупованими територіями та півостровом Крим, може подати заяву на відшкодування.

— Важливо, щоб кожен українець, хто зазнав збитків, подав заяву про їх відшкодування. Так ми покажемо усьому світові реальну картину збитків й звірств від вчинків окупанта, — йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук
Теги: євідновлення реєстр Мінцифра Дія пошкоджене житло
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