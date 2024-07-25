Стало відомо, у яких громадах Полтавщини працюватимуть консультанти Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 136

У Полтавській області визначили шість пілотних громад, де працюватимуть консультанти Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», йдеться на сайті Конгресу місцевих та регіональних влад. Програма спрямована на інтеграцію компонентів ментального здоров’я відповідно до потреб та можливостей кожної території. Під час онлайн-зустрічі з координаторами програми у територіальних громадах Полтавської області було окреслено алгоритм співпраці. Роботу розпочнуть з оцінки потреб та картування.

Пілотні громади

Консультанти програми «Ти як?» працюватимуть у Великобагачанській, Глобинській, Кобеляцькій, Миргородській, Оржицькій та Пирятинській громадах. Світлана Грицай, яка впроваджуватиме програму в Глобинській громаді, поділилася пріоритетними напрямами діяльності. Вона зазначила, що планує охопити всі населені пункти громади послугами з життєстійкості, залучити мультимедійний екран для промоції роликів програми та налагодити координацію роботи різних служб у межах громади.

Загальну координацію діяльності консультантів програми в громадах області здійснюватиме регіональний координатор.

Ментальне здоров’я як пріоритет

Заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Василенко підкреслив важливість ментального здоров’я для стійкості держави та відбудови України. Він наголосив на необхідності наближення психосоціальної підтримки до кожної людини та об’єднання зусиль для досягнення позитивного результату.

Регіональний координатор Юлія Ющенко розповіла про можливості громад у наданні психосоціальних послуг як складової Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Вона зазначила, що спільними зусиллями потрібно охопити наданням психологічної допомоги якомога більшу кількість людей через тісну комунікацію між фахівцями різних галузей.

Підтримка та координація

Всеукраїнську програму ментального здоров’я підтримує Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України за експертного партнерства та підтримки ВООЗ. Майданчиком для ухвалення рішень є Міжвідомча координаційна рада Кабінету Міністрів України.

Програма «Ти як?» має на меті зробити психосоціальну підтримку доступнішою та ефективнішою для всіх мешканців Полтавської області, сприяючи підвищенню стійкості та життєстійкості громади.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» опублікував цикл матеріалів з психологами, де ви можете знайти відповіді на питання, які не наважувалися поставити фахівцю.