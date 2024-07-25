Майже третина українців щомісяця отримує менше 8000 грн доходів на сім’ю — Центр Разумкова

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 3

А 9% опитаних відповіли, що грошей бракує навіть на їжу

«Дзеркало тижня» за допомогою Центру Разумкова вивчило питання фінансової стійкості українців та поставило нашим співгромадянам кілька питань щодо їхнього матеріального становища.

Це дослідження співпало зі схваленням на засіданні Кабміну законопроєкту зі змінами до держбюджету та Податкового кодексу щодо збільшення видатків держбюджету на 500 млрд грн. Одне із запропонованих урядом джерел додаткового фінансування — підвищення податків. Насамперед йдеться про суттєве розширення бази оподаткування військовим збором та підвищення його ставки для фізичних осіб з 1,5 до 5%.

У відповідь на запитання «Яким є середньомісячний рівень доходів вашої сім'ї?»

29,5% респондентів обрали варіант — до 8 тис. грн,

36,3% — від 8 до 18 тис. грн,

16% — від 18 до 30 тис. грн,

5,4% — понад 30 тис. грн,

12,8% — відмовилися відповідати.

На що ж витрачають гроші українські сім'ї?

Пріоритетність видатків українців:

харчові продукти,

житлово-комунальні послуги,

охорона здоров’я,

одяг і взуття,

транспорт і зв’язок,

предмети домашнього вжитку,

донати на ЗСУ,

інші товари та послуги,

харчування поза домом,

алкоголь із тютюновими виробами,

освіта,

відпочинок і розваги.

— За даними Євростату, в країнах Євросоюзу розподіл видатків домогосподарств відрізняється. На першому місці зі значним відривом там ЖКП — до чверті всіх витрат, потім їжа (близько 13%) і транспорт (12,5%), далі йдуть різні товари і послуги, розваги/культура, їжа поза домом і готелі (кожна з категорій на рівні 10%), лише потім одяг і взуття, здоров’я, зв’язок, — зазначає видання. — зазначає видання.

У відповідь на запитання «Яке із тверджень найточніше відповідає фінансовому стану вашої сім'ї?»

48% обрали варіант — вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого доводиться відкладати,

32% — на їжу вистачає, але купувати одяг уже важко,

9% — нам не вистачає грошей навіть на їжу,

7,4% — вистачає на все, заощаджень вимагають лише дуже дорогі покупки (наприклад, авто)

1% — сім’я може собі дозволити все, що забажає.

У ZN.UA вважають, що підвищення податків для фізосіб у перспективі може призвести до складних наслідків, зокрема тінізації ринку праці та збідніння і так не найзаможнішого населення країни. А також до стагнації економіки, спровокованої зниженням споживчого попиту.

Опитування проводилося на замовлення ZN.UA соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 28 червня 2024 року. Опитано 2027 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Середня зарплата в Україні зросла до 18903 гривень — Держстат

Нагадаємо, у Кабміні розраховують на зростання заробітних плат в Україні у наступні три роки приблизно на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції. Наприкінці минулого року постановою Кабміну № 1315 схвалили основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки. Згідно з ними середньомісячна заробітна плата працівників в Україні складатиме 21 809 грн — у 2024 році, 25 732 грн — у 2025 році та 30 260 грн — у 2026 році.