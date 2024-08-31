У Полтаві на перехресті зіткнулися легковик та мотоцикл – двоє травмованих

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Легковий автомобіль та мотоцикл зіткнулися 30 серпня близько 8.50 на перехресті вулиць Івана Богуна та Чумацький Шлях у Полтаві. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Opel Vectra, під керуванням 36-річного полтавця, зіткнувся із мотоциклом Geon PN-200, під керуванням 24-річного водія з Полтавського району.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла та 22-річна пасажирка легковика отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці на перехресті вулиці Свіштовська та проїзду Галузевий зіткнулись автомобіль ВАЗ-21099 та мотоцикл ММВЗ.