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Минулої доби на Кременчуччині сталося 13 пожеж – під Семенівкою загорівся ліс

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 102

 

Загиблих внаслідок пожеж не зафіксовано, але є один постраждалий та згоріла літня кухня

Як повідомляє в оперативній інформації Головне управління ДСНС України в Полтавській області за минулу добу та території Полтавщини сталося 49 пожеж, з них 13 у Кременчуцькому районі. Одна з них виникла у лісі.

Учора, 30 серпня, в 17.00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу лісового масиву біля села Веселий Поділ Семенівської громади. Знищено лісову підстилку на площі 0,6 га. На місце події виїжджали два відділення 8 ДПРП та 9 працівників філії «Кременчуцького лісового господарства» ДП «Ліси України» Кременчуцького лісництва. 

Учора о 9.55 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Білецьківка Кам'янопотоківської громади. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,02 га. На місце події виїжджала Кам’янопотоківська МПО.

О 11.10 в селі Ганнівка Градизької громади загорівся житловий будинок. Знищено покрівлю на площі 100 кв.м, речі бувші у вжитку та пошкоджено внутрішнє оздоблення стін і стелі на площі 80 кв.м. На місце події виїжджали одне відділення 6 ДПРП та Градизька МПО.

О 11.21 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Потоки.  Знищено суху рослинність на площі 1,5 га. На гасіння пожежі виїжджали два відділення 14 ДПРЧ.

 

О 12.19 сталася пожежа у квартирі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Миру у Кременчуці. Внаслідок пожежі одна людина отримала травми. Вогонь вдалося погасити до прибуття рятувальників ДСНС.

О 13.31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Чикалівка Кам'янопотоківської громади. Знищено суху рослинність на площі 0,08 га. На гасіння пожежі виїжджали одне відділення 15 ДПРЧ та Кам’янопотоківська МПО.

О 14.00 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Лутовинівка Козельщинської громади. Вогонь знищив суху рослинність на площі 2 га. На місце події виїжджало одне відділення 7 ДПРП.

А о 14.02 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селищі Козельщина. Вигоріла суха рослинність на площі 1 га. На гасіння пожежі виїжджало одне відділення 7 ДПРП.

О 15.53 у Кременчуку на вулиці Театральна загорівся легковий автомобіль. Вогонь знищив моторний відсік, салон автомобіля, пошкодив лакофарбове покриття. Проте, автомобіль вдалося врятувати. На місце події виїжджали одне відділення 16 ДПРЧ.

О 16.15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Садки. Вогонь знищив суху рослинність на площі 2,9 га. На місце події виїжджали два відділення ДСНС м. Кременчук, Кам’янопотоківська МПО та 2 працівники на пристосованій техніці ДП «Кременчукліс».

О 16.23 пожежа на відкритій території виникла в селі Василівка Семенівської громади. Вогонь знищив суху рослинність на площі 2,5 га. На місце події виїжджала Семенівська МПО (с. Василівка).

О 17.00 в селі Погреби Градизької громади загорілася літня кухня. Її врятувати від вогню не вдалося, а от розташований поруч житловий будинок врятували від знищення пожежею. На ліквідацію пожежі виїжджали одне відділення та Градизька МПО.

Сьогодні, 31 серпня, о 05.03 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Новоселівка Кам'янопотоківської громади. Знищено суху рослинність на площі 0,7 га. На місце події виїжджала Кам’янопотоківська МПО (с. Білецьківка).

Нагадаємо, учора в Кременчуці біля Центрального ринку загорілася автівка.

А 28 серпня неподалік від Кременчука за Білецьківкою загорівся ліс – пожежа сталася на території Кіровоградської області.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежі рятувальники суха трава ліс
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