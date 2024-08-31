Параатлет з Полтавщини Ярослав Денисенко виборов бронзову медаль на Паралімпійських іграх

Сьогодні, 19:47 Переглядів: 119

Загалом з Полтавської області на Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів

Представник Полтавщини Ярослав Денисенко виборов для України ще одну нагороду на Паралімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, який привітав параатлета.

— Плавець Ярослав Денисенко здобув бронзову медаль. Наш спортсмен фінішував третім на дистанції 100 м на спині у класі S12. Так тримати! Вітаємо! - повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін

Нагадаємо, сьогодні параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі. Він штовхнув ядро на 12,12 метра.

Загалом з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.

Ми також повідомляли, що депутат Кременчуцької міськради Геннадій Іванян є тренером паралімпійця з Кременчука Єгора Дементєва. Спортсмен нині представляє Донецьку область.