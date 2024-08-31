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Водія туристичного автобуса з Полтави, якого вчора затримали в Яремчі, вже мобілізували та направили в навчальний центр ЗСУ

Вчора, 22:18 Переглядів: 353

 

За словами працівників ТЦК, він порушив правила військового обліку, не мав права на відстрочку та не був заброньований

Пресслужба Івано-Франківського обласного ТЦК та СП відреагувала на ситуацію з затриманням водія автобуса з туристами із Полтавщини, що сталася учора, 30 серпня у Яремчі.

Нагадаємо, що правоохоронці та працівники ТЦК затримали другого водія туристичного автобуса, в якому перебували 50 людей, серед них восьмеро дітей.

Пасажирів автобуса учора пообідні пересадили на місцевий транспортний засіб. Водій, якого затримали, в Івано-Франківську проходив військово-лікарську комісію.

Працівники ТЦК в Яремчі затримали водія автобуса із туристами з Полтави — він проходить ВЛК

Пресофіцер Івано-Франківського обласного ТЦК та СП учора відмовився коментувати Суспільному будь-які питання з цього приводу, а сьогодні на офіційній сторінці закладу у Facebook з’явилося пояснення.

— Водій туристичного автобуса з Полтави порушив правила військового обліку, не має права на відстрочку та не заброньований.

Сьогодні багато ЗМІ та телеграм-каналів опублікували новину про те, що нібито представники поліції та військовослужбовці ТЦК неправомірно затримали водія туристичного автобуса в Яремче, — констатували подію у пресслужбі обласного ТЦК.

А далі йде пояснення «що ж відбулося насправді?»

— Під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку. В ході спілкування з ним з’ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання. З огляду на це, громадянину запропонували пройти військово-лікарську комісію, на що він добровільно погодився. За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки в один із навчальних центрів, - зазначається у повідомленні.

Пресслужба Івано-Франківського обласного ТЦК та СП далі пояснює, що «туристичний автобус продовжив рух до місця призначення, оскількі резерний водій який знаходився на даному рейсі отримав ключі та кошти на паливо, продовживши рух та доставивши пасажирів у визначене місце».

— Наголошуємо, на тому, що перевізники віддалених туристичних маршрутів повинні дотримуватись правил військового обліку та направляти заброньованих водіїв, які мають право на відстрочку, не наражати їх на небезпеку та дотримуватись правил військового обліку та чинного законодавства. Знову хочемо наголосити на важливості оновлення військово-облікових даних та наявності при собі відповідних документів (як у паперовому вигляді, так і в додатку «Резерв+»). Це допоможе уникнути порушень законодавства та неприємних ситуацій, - додали в поясненні представники ТЦК.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Суспільне
Теги: ТЦК та СП ВЛК водій мобілізація автобус туристи затримали
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