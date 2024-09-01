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Ожина, кохання і безодня: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 128

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Дана Шварц «Анатомія: історія кохання»

Гейзел — наречена майбутнього віконта, якій кортить стати хірургом більше, ніж вдало вийти заміж. Джек — викрадач трупів, який просто намагається вижити в місті, де так легко померти. Їхня випадкова зустріч відкриває для Гейзел нові можливості: вивчати анатомію не за підручниками, а на практиці й нарешті потрапити на курс до найвидатнішого хірурга країни, доктора Бічема. Однак у місті знову спалахує епідемія, яка кілька років тому забрала життя тисяч людей. Влада не зважає на загрозу, тож Джеку і Гейзел самотужки доведеться розкопувати таємниці, заховані не тільки в безіменних могилах, але й серед мешканців Единбурга.

Донато Каррізі «Я — безодня»

Ніхто не знає його імені. Ніхто не заходить до нього в гості. Самотній, але вдоволений цією самотністю Збирач сміття не потребує компанії. Щоранку він прибирає сміття, яке зі своїх домівок викидають люди. Дізнається їхні історії з їхнього сміття. Адже воно, на відміну від людей, ніколи не бреше.
Та невдовзі в його житті з’явиться змучена тринадцятирічна дівчинка з бузковим чубом. Вона зазирне в темні глибини його душі. І побачить: полювальниця на мух — жінка, яка роками рятує інших жінок від насильства, — вже шукає його. Тепер ці троє безіменних людей мають зустрітися на краю безодні. Їхню долю вирішить озеро Комо, що кишить чужими таємницями та гіркими спогадами.

  

 

 

Сара Джіо «Ожинова зима»

Сіеттл, 1933. Самотня мати Віра Рей вкладає спати свого трирічного сина Деніела, вирушаючи в нічну зміну до готелю, де працює покоївкою. Коли вона повертається, то виявляє, що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра знаходить його улюбленого іграшкового медведика, а сніг замітає будь-які сліди її дитини.

Сіеттл, 2010. Репортер Клер Олдрідж отримує завдання написати про першотравневу «ожинову зиму» (пізнє весняне похолодання). Вона дізнається про свого двійника з минулого та про викрадення, яке так і залишилося нерозкритим, і присягається віднайти правду. Виявляється, що в житті цих двох жінок є багато несподіваних паралелей.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Pixabay
Теги: книги бібліотека
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