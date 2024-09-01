Ожина, кохання і безодня: що кременчужанам почитати на вихідних

Сара Джіо «Ожинова зима»

Сіеттл, 1933. Самотня мати Віра Рей вкладає спати свого трирічного сина Деніела, вирушаючи в нічну зміну до готелю, де працює покоївкою. Коли вона повертається, то виявляє, що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра знаходить його улюбленого іграшкового медведика, а сніг замітає будь-які сліди її дитини.

Сіеттл, 2010. Репортер Клер Олдрідж отримує завдання написати про першотравневу «ожинову зиму» (пізнє весняне похолодання). Вона дізнається про свого двійника з минулого та про викрадення, яке так і залишилося нерозкритим, і присягається віднайти правду. Виявляється, що в житті цих двох жінок є багато несподіваних паралелей.