Ожина, кохання і безодня: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Дана Шварц «Анатомія: історія кохання»
Гейзел — наречена майбутнього віконта, якій кортить стати хірургом більше, ніж вдало вийти заміж. Джек — викрадач трупів, який просто намагається вижити в місті, де так легко померти. Їхня випадкова зустріч відкриває для Гейзел нові можливості: вивчати анатомію не за підручниками, а на практиці й нарешті потрапити на курс до найвидатнішого хірурга країни, доктора Бічема. Однак у місті знову спалахує епідемія, яка кілька років тому забрала життя тисяч людей. Влада не зважає на загрозу, тож Джеку і Гейзел самотужки доведеться розкопувати таємниці, заховані не тільки в безіменних могилах, але й серед мешканців Единбурга.
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Донато Каррізі «Я — безодня»
Ніхто не знає його імені. Ніхто не заходить до нього в гості. Самотній, але вдоволений цією самотністю Збирач сміття не потребує компанії. Щоранку він прибирає сміття, яке зі своїх домівок викидають люди. Дізнається їхні історії з їхнього сміття. Адже воно, на відміну від людей, ніколи не бреше.
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Сара Джіо «Ожинова зима»
Сіеттл, 1933. Самотня мати Віра Рей вкладає спати свого трирічного сина Деніела, вирушаючи в нічну зміну до готелю, де працює покоївкою. Коли вона повертається, то виявляє, що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра знаходить його улюбленого іграшкового медведика, а сніг замітає будь-які сліди її дитини.
Сіеттл, 2010. Репортер Клер Олдрідж отримує завдання написати про першотравневу «ожинову зиму» (пізнє весняне похолодання). Вона дізнається про свого двійника з минулого та про викрадення, яке так і залишилося нерозкритим, і присягається віднайти правду. Виявляється, що в житті цих двох жінок є багато несподіваних паралелей.
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