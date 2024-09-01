Сьогодні, 1 вересня, на території Кременчуцького району проводитимуть навчальні стрільби

Мешканців району закликають зберігати спокій
Сьогодні, 1 вересня, на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Де саме їх будуть проводити він не зазначив.
Громадян закликають зберігати спокій, не коментувати та не обговорювати у соціальних мережах напрямки, звідки лунають постріли.
Також сьогодні в Диканській громаді заплановані технічні вибухи.
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