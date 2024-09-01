Сьогодні, 1 вересня, на території Кременчуцького району проводитимуть навчальні стрільби

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 122

Сьогодні, 1 вересня, на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Де саме їх будуть проводити він не зазначив.

Громадян закликають зберігати спокій, не коментувати та не обговорювати у соціальних мережах напрямки, звідки лунають постріли.

— Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! – написав він.

Також сьогодні в Диканській громаді заплановані технічні вибухи.