Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Учора в Кременчуці на Молодіжному загорілася багатоповерхівка – рятувальники проводили евакуацію

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 199

 

Через сильне задимлення вогнеборці евакуювали з будинку трьох мешканців

Учора, 31 серпня, у квартирі житлового будинку на проспекті Лесі Українки в Кременчуці виникла пожежа. Повідомлення про пожежу  до Служби порятунку надійшло о 21.42.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

По прибуттю на місце пожежі вогнеборці встановили, що вогонь охопив кімнату квартири зі значним виділенням диму, який підіймався на інші поверхи та створював небезпеку отруєння продуктами горіння для інших мешканців будинку. Для запобігання цьому рятувальники провели евакуацію 3-х мешканців.

Пожежа була ліквідована о 22.34. Внаслідок пожежі знищено речі, 2 шафи та 2 ліжка, а також закопчено стіни та стелю квартири.

Травмованих чи загиблих внаслідок  пожежі  не зареєстровано. До гасіння залучалось 3 відділення 14-ї ДПРЧ та одне відділення 16-ї ДПРЧ.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежа Молодіжний евакуація задимлення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх