Учора в Кременчуці на Молодіжному загорілася багатоповерхівка – рятувальники проводили евакуацію

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Через сильне задимлення вогнеборці евакуювали з будинку трьох мешканців

Учора, 31 серпня, у квартирі житлового будинку на проспекті Лесі Українки в Кременчуці виникла пожежа. Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло о 21.42.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

По прибуттю на місце пожежі вогнеборці встановили, що вогонь охопив кімнату квартири зі значним виділенням диму, який підіймався на інші поверхи та створював небезпеку отруєння продуктами горіння для інших мешканців будинку. Для запобігання цьому рятувальники провели евакуацію 3-х мешканців.

Пожежа була ліквідована о 22.34. Внаслідок пожежі знищено речі, 2 шафи та 2 ліжка, а також закопчено стіни та стелю квартири.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння залучалось 3 відділення 14-ї ДПРЧ та одне відділення 16-ї ДПРЧ.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.