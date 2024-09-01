Минулої доби на Кременчуччині сталося 15 пожеж – вогонь знищив 3 житлових будинка

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Загиблих та травмованих внаслідок пожеж не зафіксовано, але вогонь знищив та пошкодив окрім житлових будинків кілька господарчих споруд та гараж

За минулу добу на території Кременчуцького району сталося 15 пожеж. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

А як повідомляє в оперативній інформації Головне управління ДСНС України в Полтавській області за минулу добу та території Полтавщини сталося 55 небезпечних подій.

Учора, 31 серпня, о 16.10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності на вулиці Різдвяна в Кременчуці. На місце виклику виїхало одне відділення 15-ї ДПРЧ. Пожежу вдалося ліквідувати о 16.58. Вигоріло 1,8 га сухої рослинності. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано.

У Кременчуці горить ліс та суха рослинність в районі колишніх артскладів

О 18.00 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Садки Кам'янопотоківської громади. На місце виклику виїжджало одне відділення 15-ї ДПРЧ. Пожежу вдалося ліквідувати о 18.21. Вогонь знищив суху рослинність на площі 180 кв. м. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано.

О 14.02 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в місті Глобине. На гасіння пожежі виїжджало одне відділення 6-ї ДПРП та відділення Глобинської місцевої пожежної охорони. По прибуттю на місце виклику вогнеборці встановили, що горіння сухої рослинності загрожує гаражу та відразу приступили до гасіння пожежі.

Пожежу вдалося ліквідувати о 14.52. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,1 га, 2 дерев'яні столи та дерев’яний стелаж у приміщенні автогаража. Пошкоджено 10 автомобільних радіаторів, дерев'яна віконна рама будівлі автогаража, закопчені стіни та стеля будівлі. Будівлю гаража вдалося врятовано від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано.

О 15.06 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності біля села Дзюбанівка Козельщинської громади. На місце виклику було направлено одне відділення 7 ДПРП. Пожежу ліквідували о 15.46. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0.3 га. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано.

О 14.23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Ганнівка Градизької громади. По прибуттю на місце виклику вогнеборці встановили, що горить суха рослинність з подальшим розповсюдженням на житлову забудову та відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежу погасили о 20.50. Вогонь знищив суху рослинність на площі 10 га, 1 житловий будинок площею 45 кв.м., 1 нежилий будинок, 2 господарчі будівлі та домашнє майно в житловому будинку. Врятовано 2 приватних домогосподарства від знищення вогнем. До гасіння залучалося 4 відділення ДСНС та одне відділення Градизької місцевої пожежної охорони. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано.

О 10.59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Кривуші Піщанської громади. На місце виклику виїжджало одне відділення Піщанської місцевої пожежної охорони. Пожежу ліквідували о 12.25. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0.5 га. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано.

О 16:58 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Піски Козельщинської громади. По прибуттю на місце виклику вогнеборці встановили, що горить суха рослинність з подальшим розповсюдженням на житлові будинки та господарчі споруди та відразу розпочинали гасіння пожежі. Її ліквідували о 22.45. Внаслідок пожежі знищено 2 житлових будинки та 2 господарчих споруди. Вигоріла суха рослинність на площі 1 га. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 7-ї ДПРП, техніка та особовий склад ДП «Ліси України».

О 12.28 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності та сміття в селі Піщане. Вогонь погасили о 18.45. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність та сміття на площі 2 га. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 14 ДПРЧ, відділення Піщанської місцевої пожежної охорони та одна одиниця пристосованої техніки.

О 16.20 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності за межами села Пришиб. Вогонь погасили о 18.32. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 2 Га. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося два відділення Пришибської місцевої пожежної охорони.

О 17.56 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сміття в селі Погреби Градизької територіальної громади.

Пожежу ліквідували о 20.24. Вогонь знищив сміття на площі 0.5 Га. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 6-ї ДПРП.

О 16.15 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Пустовійтове Глобинської громади. Вогонь погасили о 16.52. Внаслідок пожежі знищено суху рослинність на площі 0.2 га. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 6-ї ДПРП.

О 11.54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності поблизу села Старий Хутір Глобинської громади. Вогонь погасили о 14.25. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 0.1 га. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 6 ДПРП.

1 вересня о 01.00 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку по вулиці Добровольського в місті Горішні Плавні. По прибуттю на місце виклику, вогнеборці відразу подали ствол типу «Protek» на гасіння пожежі. Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисників. Пожежу ліквідували о 02.02. Вогонь знищив: ліжко, підвісна стеля, телевізор. Закопчено стіни та стелю на площі 80 кв.м. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння залучалось два відділення 17-ї ДПРЧ. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.

1 вересня о 06.12 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді по вулиці Котляревського в Кременчуці. По прибуттю на місце виклику, вогнеборці встановили що вогнем охоплено шиферну покрівлю господарчої споруди та відразу подали 2 стволи типу «Protek». Пожежу погасили о 06.50. Вогонь знищив шиферну покрівлю та закоптив стіни та стелю споруди. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння залучалось два відділення 14-ї ДПРЧ. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 31 серпня, у квартирі житлового будинку на проспекті Лесі Українки в Кременчуці виникла пожежа. Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло о 21.42. Вогонь охопив кімнату квартири зі значним виділенням диму, який підіймався на інші поверхи та створював небезпеку отруєння продуктами горіння для інших мешканців будинку. Для запобігання цьому рятувальники провели евакуацію 3-х мешканців. Пожежа була ліквідована о 22.34. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння залучалось 3 відділення 14-ї ДПРЧ та одне відділення 16-ї ДПРЧ. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.