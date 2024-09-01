У Полтаві автівка збила 14-річного мотоцикліста – життя підлітку врятував військовий

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 185 Коментарів: 1

Військовий, який перебував біля місця ДТП, до приїзду медиків професійно наклав неповнолітньому турнікет та зупинив сильну кровотечу, чим врятував дитині життя

Дорожньо-транспортна пригода з травмуванням неповнолітнього мотоцикліста сталася у Полтаві на вулиці Великотирнівській 31 серпня близько 16.00. Поліція Полтави встановлює обставини ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Volkswagen CC під керуванням місцевого 39-річного водія зіткнувся із мотоциклом. Унаслідок зіткнення 14-річний мотоцикліст отримав тяжкі травми. Неподалік знаходився військовий, який до приїзду медиків професійно наклав неповнолітньому турнікет та зупинив сильну кровотечу, чим врятував дитині життя. Медичні працівники, які прибули на місце події, доставили неповнолітнього до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Водія автомобіля затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі.