Завтра, 2-го вересня, в Україні стартує програма «Національний кешбек» - до 3000 грн щомісяця за купівлю вітчизняних товарів

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 360

До кінця 2024 року на експериментальну програму планують витратити 3 млрд грн, наступного року ще 6 млрд грн – частина цих коштів можуть стати вашими

З понеділка, 2-го вересня, в Україні стартує урядова програма «Національний кешбек». Українським виробникам, торговим підприємствам та споживачам пропонують зареєструватися у програмі через додаток «Дія» та отримувати частину витрачених на певні товари коштів. Це мають бути не підакцизні товари українського виробництва.

До кінця 2024 року на експериментальну програму уряд планує витратити 3 млрд грн і кожен українець може розраховувати на частину цих коштів. Щоправда, невелику — до 3000 грн на місяць.

Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги українцям через програму «Національний кешбек» 20 серпня. Споживачі отримуватимуть на спеціальний рахунок компенсацію у розмірі 10% вартості товарів, які «Зроблено в Україні». Про це повідомило Мінекономіки України.

Отримані в рамках кешбека кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг та інші потреби. Або ж задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.

За задумом уряду «Національний кешбек» має не тільки допомогти українцям заощадити, а й підтримувати українських виробників. Адже такі умови мають посилити конкурентоспроможність на ринку саме українських товарів, за які повертається кешбек.

Продавці, які братимуть участь у «Національному кешбеку», мають бути на загальній системі оподаткування. Тобто невеличкий магазин, який працює на єдиному податку й має власником ФОПа, у програмі взяти участь не зможе. Однак усі великі продуктові мережі вже заявили, що братимуть участь у «Національному кешбеку». До них планують доєднатися і не продуктові торговельні мережі.

Тобто купити товар, за який вдасться отримати кешбек, можна буде майже у будь-якій великій мережі супермаркетів.

— Кешбек — це можливість підтримати українців фінансово, особливо напередодні старту опалювального сезону, адже кошти, отримані з кешбеку, можна буде витрати, зокрема, на оплату комунальних послуг, — заявила міністерки економіки України Юлія Свириденко.

Кешбек нараховуватиметься тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково (карткою) та відображаються у фіскальних чеках. Тобто переваги отримає «білий» бізнес, який повністю платить усі податки.

Як отримати кешбек

Деякі українські банки заявили про те, що вже відкривають рахунки для участі в «Національному кешбеку». Інші готуються також взяти участь у цій програмі. Йдеться про спеціальний рахунок, а це може бути як банківська картка, так і віртуальний рахунок, на який і надходитиме 10% із витрачених на купівлю товарів українського виробництва коштів. Активувати рахунок треба буде через «Дію».

— У кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й сплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги, — пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб отримати кешбек потрібно зробити кілька кроків:

відкрити картку в банку, який став партнером програми;

пройти реєстрацію на участь у програмі в «Дії»;

придбати товар українського виробництва, який підпадає під дію програми;

отримати кешбек на картку.

Чи буде кешбек оподатковуватись

Експерти вважають, що до програми «Національний кешбек» можуть долучитися дві третини комерційних банків та щонайменше 50% виробників товарів.

Згідно з чинним законом, дохід від кешбеку має оподатковуватись за загальними правилами. Щоб змінити це, уряд направив до Верховній Раді законопроєкт № 11400, який скасує стягування податків із доходу від «Національного кешбеку». Цей законопроєкт мають розглянути у парламенті найближчими днями.

29 серпня документ розглянув та підтримав комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Кабмін прогнозував, що «Національний кешбек» додасть до ВВП країни додатково 0,25% зростання. А витратить на цю програму планується 3 млрд грн до кінця поточного року та ще 6 млрд грн у 2025 році.