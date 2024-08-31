У Кременчуці горить ліс та суха рослинність в районі колишніх артскладів (додано)

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 125

Містяни повідомляють «Кременчуцький Телеграф», що у районі колишніх артскладів горить ліс та суха рослинність та надсилають фото і відео лісової пожежі.

Наше видання поцікавилося у пресслужби Кременчуцького районного управління ДСНС, що сталося та які сили кинуті на гасіння пожежі.

Поки коментаря від представників ДСНС не надійшло.

Про те, які причини виникнення пожежі на території міста та дії рятувальників по її гасінню ми повідомимо пізніше.

Додано:

Наше видання отримало інформацію про пожежу від Кременчуцького районного управління ДСНС.

- 31 серпня близько 17.30 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності. На місце виклику було направлено одне відділення 16 ДПРЧ. Пожежу було ліквідовано, - повідомила пресслужба районного управління ДСНС.

Читачі надіслали нам чергові фото з місця пожежі та роботи рятувальників ДСНС.