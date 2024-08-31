Омбудсман Дмитро Лубінець обурений бездіяльністю поліції Полтавщини щодо побиття та зґвалтування малолітнього

Сьогодні, 18:21 Переглядів: 192

Про злочин, який стався в середині червня, правоохоронці дізналися лише 5 серпня і, замість проведення досудового розслідування, склали лише адмінпротоколи на батьків двох учасників знущання - вони відбулися штрафом у 850 грн

Про резонансну подію на Полтавщині написав у своєму Телеграм-каналі Омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю правоохоронців Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього хлопця. Ця жахлива історія стала відома громадськості та набула суспільного розголосу відучора.

У Котельві на Полтавщині троє підлітків зґвалтували малолітнього хлопця

— Жахлива ситуація на Полтавщині: за побиття і сексуальне насильство над неповнолітнім батьки кривдників обійшлися штрафом у 850 грн! З соцмереж мені стало відомо, що у селі Котельва троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство, - написав омбудсман.

Дмитро Лубінець повідомив, що як тільки про це дізнався, його представник у Полтавській області Владислав Носенко спільно з начальником Полтавської районної військової адміністрації Дмитром Романовим виїхали на місце події, де поспілкувалися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей та керівником місцевої поліції.

— Встановили, що зі слів представників органів місцевої влади та правоохоронних органів, що подія сталася ще в середині червня цього року. Однак правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки відбулися штрафом 850 грн! Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити, — зазначив омбудсман.

Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?»

— І лише коли ця подія набула суспільного розголосу, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 153 ККУ. Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності, — написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, у селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Це все зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих.Такі повідомлення учора почали ширитися у соцмережах Котельви та усієї області. Місцеві мешканці пишуть, що подія трапилася ще у червні, проте набула суспільного розголосу лише зараз. За попередніми даними, двоє кривдників — 14-річні підлітки, а третій, ймовірно, є повнолітнім.

Котелевський райсуд 7 та 8 серпня притягнув матерів двох неповнолітніх кривдників до адмінвідповідальності за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей — вони сплатили штрафи у розмірі 850 та 1190 грн.

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що за даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.