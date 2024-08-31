Омбудсман Дмитро Лубінець обурений бездіяльністю поліції Полтавщини щодо побиття та зґвалтування малолітнього

Про злочин, який стався в середині червня, правоохоронці дізналися лише 5 серпня і, замість проведення досудового розслідування, склали лише адмінпротоколи на батьків двох учасників знущання - вони відбулися штрафом у 850 грн
Про резонансну подію на Полтавщині написав у своєму Телеграм-каналі Омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю правоохоронців Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього хлопця. Ця жахлива історія стала відома громадськості та набула суспільного розголосу відучора.
У Котельві на Полтавщині троє підлітків зґвалтували малолітнього хлопця
Дмитро Лубінець повідомив, що як тільки про це дізнався, його представник у Полтавській області Владислав Носенко спільно з начальником Полтавської районної військової адміністрації Дмитром Романовим виїхали на місце події, де поспілкувалися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей та керівником місцевої поліції.
Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?»
Нагадаємо, у селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Це все зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих.Такі повідомлення учора почали ширитися у соцмережах Котельви та усієї області. Місцеві мешканці пишуть, що подія трапилася ще у червні, проте набула суспільного розголосу лише зараз. За попередніми даними, двоє кривдників — 14-річні підлітки, а третій, ймовірно, є повнолітнім.
Котелевський райсуд 7 та 8 серпня притягнув матерів двох неповнолітніх кривдників до адмінвідповідальності за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей — вони сплатили штрафи у розмірі 850 та 1190 грн.
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що за даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.
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