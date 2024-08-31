Лікування ангіни без пігулок – народні дієві методи

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 159

Наші предки були людьми розумними й за багато століть змогли досягти великих успіхів в медицині. Тоді не було антибіотиків, і вони змушені були шукати порятунку від різного роду хвороб у природи. Народні засоби від ангіни накопичувалися протягом століть

Перш за все треба пам'ятати, що лікуванням ангіни повинен займатися лікар! Народні засоби можуть бути тільки допоміжним методом, але не основним лікуванням ангіни.

Під час хвороби людині необхідно обов’язково підіймати свій імунітет, зробити це можна за допомогою малини, лимона та інших продуктів. Бажано пити лимонний або ж малиновий чай кожні дві години, після прийняття чаю потрібно обов’язково лягати в ліжко, тому що треба перебувати в теплі.

Також потрібно полоскати горло кожні дві або три години.

Розчин з простої солі допоможе вилікувати ангіну. Щоб приготувати розчин, треба змішати ложку солі зі склянкою води. Полоскати горло розчином не дуже приємно, але зате дуже ефективно.

Деякі настої або відвари з корисних трав відмінно допомагають вилікувати ангіну. Готувати такі корисні засоби можна з ромашки, шавлію або звіробою. Щоб приготувати відвар, треба взяти того чи іншого засобу за все ложку і залити склянкою окропу. Далі після цього ще необхідно проварити відвар хвилин п’ятнадцять, остудити його і він буде готовий. Полоскати горло треба не менше десяти разів на добу.

Мед, як відомо, добре допомагає при простудних захворюваннях, а також його можна цілком використовувати в лікуванні супротивної ангіни, для цього потрібно приготувати простий розчин з меду і води. Таким засобом треба полоскати горло близько десяти разів на день. Ангіну лікують за допомогою часнику, з нього зазвичай готують лікувальні настої. Для цього необхідно залити кілька зубчиків часнику натуральним свіжим молоком. Такий настій слід настояти кілька годин, потім ці ліки потрібно буде випити. Щоб позбутися ангіни, необхідно пити по дві склянки такого засобу на день.

З часнику можна не готувати ніяких настоїв чи відварів, через те, що можна просто взяти один зубчик і помістити його в рот. Попередньо часник бажано надкусити, далі його необхідно смоктати як цукерку протягом двадцяти хвилин.

Ще з часнику можна отримати корисний сік, який треба буде приймати близько трьох разів на день, по малій ложечці виключно після їда. Важливо знати, що лікування часником не підійде людині, якщо у нього хворий шлунок.

Ангіну лікують за допомогою цибулі. Для приготування потрібно взяти цілу цибулину, розрізати її на дві частини й поставити варитися в невеликій кількості води. Через двадцять хвилин потрібно витягнути цибулю і процідити приготовлений відвар, потім з його допомогою треба буде полоскати горло близько восьми разів на добу.

Після приготування відвару з цибулі не потрібно викидати м’якоть, яка залишилася, з м’якоті можна приготувати спеціальний компрес, він обов’язково допоможе в лікуванні ангіни. Компрес необхідно тримати як мінімум кілька годин.