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На Полтавщині збирають пізні зернові та цукровий буряк, а сіють озимий ріпак – Полтавська ОВА

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 14

 

Робота в полях триває в усіх районах області

На Полтавщині почали збирати кукурудзу та копати цукровий буряк. Вже зібрано перший врожай - 25 та 13 тисяч тонн відповідно.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, наразі у розпалі обмолот проса та сої. Останньої зібрали 194 тисяч тонн. Жнива охопили понад 40% від запланованих площ. Аграрії продовжують молотити соняшник та гречку. 

Робота в полях триває. Сільгосптехніка працює в усіх районах Полтавщини. Аграрії не лише збирають урожай, а й закладають основу для майбутнього. Наразі сіють озимий ріпак. Вдячність і шана людям, які щоденно дбають про продовольчу безпеку, - написав Філіп Пронін.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Філіп Пронін жнива аграрії
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