На Полтавщині у Всеукраїнському патріотичному забігу взяли участь понад тисячу жителів області

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 106

У сьомому Всеукраїнському забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» взяли участь полтавці віком від 5 до 73 років

Полтавщина долучилася до патріотичної спортивної ініціативи, щоб вшанувати світлу пам’ять полеглих українських воїнів.

Про це у своєму Телеграм-каналі розповів очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, сьомий всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» об'єднав більше тисячі жителів області. На своїх футболках учасники закріпили імена захисників та захисниць, які навіки в строю. Долали різні дистанції — 2, 5 і 10 км — на території своїх громад. У міському дендропарку Полтави до забігу долучилися 350 людей віком від 5 до 73 років.

— Пам’ятаймо кожного і кожну, хто віддав життя за країну. Дякуємо захисникам і захисницям, які боронять нашу незалежність. Слава Україні! — написав Філіп Пронін.



