У Котельві на Полтавщині троє підлітків зґвалтували малолітнього хлопця

Сьогодні, 22:23 Переглядів: 381

У селіщи Котельва на Полтавщині троє підлітків зґвалтували 12-річного хлопця. Такі повідомлення сьогодні почали ширитися у соцмережах Котельви та усієї області.

Місцеві мешканці пишуть, що подія трапилася ще у червні, проте набула суспільного розголосу лише зараз.

В середині червня у Котельві на пляжі «Мусійка» сталась жахлива подія. Але жителі Котелевської громади дізналися про неї лише наприкінці серпня. Троє хлопців знущалися над малолітнім Родіоном К. (вік — 12 років). Спочатку вони побили хлопчика, а потім почали чинити сексуальне насильство. Хлопчика зґвалтували палкою і зняли це на відео, — йдеться у дописах.

За попередніми даними, двоє кривдників — 14-річні підлітки, а третій, ймовірно, уже повнолітній.

7 та 8 серпня відбулися судові засідання, проте матір потерпілого хлопця про них не повідомили. Користувачі соцмереж у дописах зазначають, що батьки двох неповнолітніх кривдників відбулися адміністративними штрафами.

У матеріалах судових справ дійсно зазначено, що у червні неповнолітні хлопці на пляжі «Мусійка» поблизу Котельви ображали, примушували роздягатися та принижували честь і гідність малолітнього хлопця. До того ж, один із них знімав усе це на відео, а потім поширював його серед своїх знайомих.

Оскільки обоє кривдників є неповнолітніми, то до адміністративної відповідальності суд притягнув їхніх матерів. Обидві жінки визнали свою провину в адміністративному правопорушенні (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей), підтвердили факт скоєного своїми синами та пообіцяли провести з ними виховні бесіди і посилити контроль над їх поведінкою.

Одна з жінок заплатить адміністративний штраф у розмірі 850 грн, інша — 1190 грн.