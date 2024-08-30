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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Котельві на Полтавщині троє підлітків зґвалтували малолітнього хлопця

Сьогодні, 22:23 Переглядів: 381

 

Батьки кривдників відбулися адміністративним штрафом у розмірі 850 грн та 1190 грн

У селіщи Котельва на Полтавщині троє підлітків зґвалтували 12-річного хлопця. Такі повідомлення сьогодні почали ширитися у соцмережах Котельви та усієї області.

Місцеві мешканці пишуть, що подія трапилася ще у червні, проте набула суспільного розголосу лише зараз. 

В середині червня у Котельві на пляжі «Мусійка» сталась жахлива подія. Але жителі Котелевської громади дізналися про неї лише наприкінці серпня. Троє хлопців знущалися над малолітнім Родіоном К. (вік — 12 років). Спочатку вони побили хлопчика, а потім почали чинити сексуальне насильство. Хлопчика зґвалтували палкою і зняли це на відео, — йдеться у дописах.
 
За попередніми даними, двоє кривдників — 14-річні підлітки, а третій, ймовірно, уже повнолітній.
7 та 8 серпня відбулися судові засідання, проте матір потерпілого хлопця про них не повідомили. Користувачі соцмереж у дописах зазначають, що батьки двох неповнолітніх кривдників відбулися адміністративними штрафами.
Підтверджується ця історія і постановами Котелевського районного суду від 7 серпня та 8 серпня.
У матеріалах судових справ дійсно зазначено, що у червні неповнолітні хлопці на пляжі «Мусійка» поблизу Котельви ображали, примушували роздягатися та принижували честь і гідність малолітнього хлопця. До того ж, один із них знімав усе це на відео, а потім поширював його серед своїх знайомих.
Оскільки обоє кривдників є неповнолітніми, то до адміністративної відповідальності суд притягнув їхніх матерів. Обидві жінки визнали свою провину в адміністративному правопорушенні (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей), підтвердили факт скоєного своїми синами та пообіцяли провести з ними виховні бесіди і посилити контроль над їх поведінкою.
Одна з жінок заплатить адміністративний штраф у розмірі 850 грн, інша — 1190 грн.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: неповнолітні підлітки діти згвалтування
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