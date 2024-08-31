У Кременчуці пролунали звуки вибухів: що відомо

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У Повітряних силах повідомляли про рух ударних безпілотників біля Кременчука та у різних частинах Полтавської області

У Кременчуці було чутно звуки вибухів. Нині у Полтавській області триває повітряна тривога.

У Повітряних силах повідомляли про рух ударних безпілотників біля Кременчука та у різних частинах Полтавської області.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня армія РФ атакувала один із промислових об'єктів на території Полтавської області.