У Кременчуці пролунали звуки вибухів: що відомо

У Повітряних силах повідомляли про рух ударних безпілотників біля Кременчука та у різних частинах Полтавської області
У Кременчуці було чутно звуки вибухів. Нині у Полтавській області триває повітряна тривога.
У Повітряних силах повідомляли про рух ударних безпілотників біля Кременчука та у різних частинах Полтавської області.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня армія РФ атакувала один із промислових об'єктів на території Полтавської області.
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