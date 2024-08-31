«Укрзалізниця» презентувала створення інклюзивного вагону для людей на кріслах колісних

«Укрзалізниця» презентувала інклюзивний вагон для людей, що пересуваються на кріслах колісних, та їхніх супроводжуючих осіб. Про це повідомила пресслужба компанії у п’ятницю, 30 серпня.
Працівники «Укрзалізниці» зазначають, що у вагоні буде 4 окремі купе. У кожному з них зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі. Проєктуватимуть та виготовлятимуть вагон у співпраці з громадськими організаціями та людьми, для яких цей вагон і створюватиметься.
Обладнають купе вагона двома спальними диванами, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло. Також у купе буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку. Передбачені й спеціальні спальні місця для супроводжуючих, які не відрізняються від звичайного місця в купе. Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному. Тамбур, вхідна група та інший простір матиме параметри для зручного пересування.
У купе будуть система кондиціювання повітря, комбінована система опалення та інші вже звичні для модернізованих вагонів елементи.
Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» запустила оповіщення жестовою мовою у швидких поїздах.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.