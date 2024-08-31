«Укрзалізниця» презентувала створення інклюзивного вагону для людей на кріслах колісних

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 84

Розрахований такий вагон на 16 осіб — 4 купе, по 2 людини на візках та 2 супроводжуючих у кожному

«Укрзалізниця» презентувала інклюзивний вагон для людей, що пересуваються на кріслах колісних, та їхніх супроводжуючих осіб. Про це повідомила пресслужба компанії у п’ятницю, 30 серпня.

Працівники «Укрзалізниці» зазначають, що у вагоні буде 4 окремі купе. У кожному з них зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі. Проєктуватимуть та виготовлятимуть вагон у співпраці з громадськими організаціями та людьми, для яких цей вагон і створюватиметься.

Укрзалізниця системно поповнює парк пасажирськими вагонами, які мають купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі. Наразі ми маємо вже 50 таких вагонів. А сьогодні презентуємо новий проєкт — унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних на реабілітацію, відпочинок, змагання або просто подорожувати. Повністю його обладнаємо на власних потужностях компанії. Перший такий вагон плануємо випустити наступного року, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Обладнають купе вагона двома спальними диванами, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло. Також у купе буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку. Передбачені й спеціальні спальні місця для супроводжуючих, які не відрізняються від звичайного місця в купе. Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному. Тамбур, вхідна група та інший простір матиме параметри для зручного пересування.

У купе будуть система кондиціювання повітря, комбінована система опалення та інші вже звичні для модернізованих вагонів елементи.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» запустила оповіщення жестовою мовою у швидких поїздах.