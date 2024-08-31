Працівники ТЦК в Яремчі затримали водія автобуса із туристами з Полтави – він проходить ВЛК

Учора, 30 серпня, в місті Яремче Івано-Франківській області правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтавщини, де перебували 50 людей. Затриманий був другим водієм автобуса.
Про це пише Суспільне з посиланням на повідомлення однієї з туристок із Полтави, яка там перебуває - Юлії.
За її словами, працівники ТЦК разом з поліцейськими затримали водія автобуса 30 серпня близько 8.20. З 50 пасажирів, яке перебували в автобусі, восьмеро — діти.
Видання повідомляє, що пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до Сухопутних військ ЗСУ.
Пасажирів автобуса учора пообідні пересадили на місцевий транспортний засіб. Водій, якого затримали, наразі перебуває в Івано-Франківську та проходить військово-лікарську комісію. Про це повідомив другий водій автобуса.
Оскільки його колегу затримали, то пасажирів до Полтави він повезе самостійно сьогодні, 31 серпня. За його словами, на таку відстань супроводжувати має ще один водій.
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