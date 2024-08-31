Працівники ТЦК в Яремчі затримали водія автобуса із туристами з Полтави – він проходить ВЛК

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 41 Коментарів: 1

Автобус з туристами сьогодні повертається до Полтави з другим водієм

Учора, 30 серпня, в місті Яремче Івано-Франківській області правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтавщини, де перебували 50 людей. Затриманий був другим водієм автобуса.

Про це пише Суспільне з посиланням на повідомлення однієї з туристок із Полтави, яка там перебуває - Юлії.

За її словами, працівники ТЦК разом з поліцейськими затримали водія автобуса 30 серпня близько 8.20. З 50 пасажирів, яке перебували в автобусі, восьмеро — діти.

— Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК, — розповіла Суспільному пані Юлія.

Видання повідомляє, що пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до Сухопутних військ ЗСУ.

Пасажирів автобуса учора пообідні пересадили на місцевий транспортний засіб. Водій, якого затримали, наразі перебуває в Івано-Франківську та проходить військово-лікарську комісію. Про це повідомив другий водій автобуса.

Оскільки його колегу затримали, то пасажирів до Полтави він повезе самостійно сьогодні, 31 серпня. За його словами, на таку відстань супроводжувати має ще один водій.